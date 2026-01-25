¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¼«½õ²ñ¼çºË¼Ô¤¬¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤Î¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤ÏËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¿Í¡¦¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î¡Ö¤¢¤¤¤À¡×¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÁ°²ó¡¢°Õ¸«¤Î°ìÃ×¤ò¤ß¤¿ÀÐ¶¶»á¤ÈÀÄÌÚ»á¡£¤À¤¬¤³¤³¤ÇÀÐ¶¶»á¤¬¤¢¤¨¤Æ°ÛÏÀ¤ò¶´¤à¡£Ä¹Ç¯¤Î¼«½õ²ñ³èÆ°¤ò¤Ä¤¦¤¸¤ÆÎý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢Åö»ö¼Ô¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÚÂè2²ó¡Û
¡ÚÂÐÃÌ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡üÀÄÌÚÀ»µ×¡Ê¤¢¤ª¤¡¦¤¤è¤Ò¤µ¡Ë
ÆüËÜÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ä¾®µ¬ÌÏºî¶È½ê¡Ê¸½¡¦ÃÏ°è³èÆ°»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç»Ù±ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¦Àº¿À¼À´µ¤¬¤¢¤ë»Ò¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¡¤â¤é¤¨¤ë¤ª¶â¡¦¸º¤é¤»¤ë»Ù½Ð¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡üÀÐ¶¶¿Ò»Ö¡Ê¤¤¤·¤Ð¤·¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
27ºÐ¤Î»þ¤ËADHD¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤µ¤«¤¤¥Ï¥Ã¥¿¥ÄÍ§¤Î²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¹ñÆâ¤Ç¤âºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤Ë¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿±Ä¥Ö¥í¥°¢ªhttps://sakai-dd.hatenablog.com/entry/2025/11/25/123459
¡Ø¡Ö¿Í¤Î¿´¤ÏÉÂ¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢¼Ò²ñ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×38Ç¯´Ö¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿È¯Ã£¾ã³²¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤ÎËÜÅö¤Î¸¶°ø¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÂ¦¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡×
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
Á°²ó¤Î¤ª¤ï¤ê¤Ë»ä¤Ï¡¢¿Í¤Î¾ã³²¤Ï¡¢¼Ò²ñ´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¤ª¹Í¤¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤¨¤Æ¡¢°ã¤¦ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÊý¤Ë¤â¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂ¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»ä¤¿¤ÁÅö»ö¼Ô¤âÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤Ã¤Æ¡¢È¯Ã£¾ã³²¼Ô¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îò»Ë¤ä·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤Î¸½ÂåÆüËÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤Ï°ì³µ¤Ë¡Öº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¥À¥á¤À¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¹â¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤È¤¯¤ËÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀïÁè¤ËÉé¤±¤Æ¤«¤é»º¶È²½¤ò¤É¤ó¤É¤ó²¡¤·¿Ê¤á¤Æ¡¢²è°ìÅª¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¤òÂçÎÌ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ò°÷¤Ë½¾¤¦¿Íºà¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þÂå¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ò¤¤¤¤Ê¤ê²áµî¤òÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤¨¥¨¥¨¤Í¤ó¡ª¡Ó¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤«¤Ê¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤é¤¬°¤¤¡ª¡¡¤ªÁ°¤é¤¬¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡¢³Î¤«¤Ëº£¤Î¼Ò²ñ¤Î´ð½à¡¦µ¬Â§¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¿ô¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï½¢Ï«»Ù±ç¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÒµÙ¿¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¼Ò°÷¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿Í¤¬º£¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»ö¼Ô¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ï°ÕµÁ¤¢¤ë¤³¤È
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
1¤Ä¤Ï¡¢¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢º£¤«¤é¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤è¤¦¤Ê»þÎ®¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀè¤ò¸«ÄÌ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£2¤Ä¤á¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙ·Æ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤¬¡¢Ê¹¤¯Â¦¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ»ö¤Î¤¢¤ëÅö»ö¼Ô¤¬¡¢¡Ò¤³¤Î¿Í¤Ë¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤¨¤ë¤Ê¡Ó¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤òÏÃ¤ò¤¹¤ëÂ¦¤¬¤Ä¤¯¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ø¤Î¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÄê¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤Þµó¤²¤¿3¤Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ëÊý¤Ø¤Î¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¤ÏÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤³¡Ê¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ¿¦¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÆ¯¤±¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÆ¯¤¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÂ¦¤â¤½¤¦¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤·¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ä¬ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤éÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÇÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¼«½õ²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÃç´ÖÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ò¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÂ¦¤«¤é¤âÃÎ·Ã¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ÕµÁ¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î±º²ÏÄ®¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾¤Ê¡Ö¤Ù¤Æ¤ë¤Î²È¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÐÏÃ¤ÏÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Å¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
¡Ö¤Ù¤Æ¤ë¤Î²È¡×¤Ë¤Ï»ä¤â°ìÅÙ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤´¼«¿È¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÂÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¤òÀï¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤³¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬¼«½õ²ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤È¤ÄÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ù¤Æ¤ë¤Î²È¡×¤Ç¡Ò¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ó¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Ë¡ÖÅö»ö¼Ô¸¦µæ¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¡Ö¸¦µæ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹â¾°¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÎ¼±¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë²½³ØÈ¿±þ¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢Ã±¤ËÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ð¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈ¯Å¸¤òÄ¯¤á¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»ö¼Ô¸¦µæ¤È¡¢¼«½õ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥Ø¥ë¥×³èÆ°¤Ï¡¢¤¿¤É¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ë¤â¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Î³èÆ°¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÂÐÏÃ¤ÏÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Å¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«½õ²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀìÌç¿¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¡ÈÇä¤ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬Ã£¤Î·Ð¸³ÃÎ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤ò»²²Ã¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö»ä¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¡¿»ä¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¤Ê¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¤½¤¦¤¤¤¦¡È¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ç¤¹¡£¡ÖËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¶¯¤¯¶¯¤¯ÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
