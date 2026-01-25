「2025年は、しんどい一年だった」唐田えりかが菅原小春の実家で過ごしたお正月

女優・唐田えりかさんの連載『面影』第９回。前編「全部がこの人の計算だったのか」唐田えりかが『極悪女王』の現場で黒田大輔に思ったことでは「ママ」と呼ぶ俳優の黒田大輔さんとの日々を振り返りました。

2026年のはじまりを唐田さんは、ダンサーの菅原小春さんと、菅原さんのパートナーで俳優の黒田大輔さんとともに過ごしたといいます。

「悲しくて悔しくて何度二人の前で泣いてきただろうか」という2025年を終え、新しい一年が始まります。

夕方、河原を歩く

そして今回、何度か訪れているこはねえの実家にお邪魔させてもらった。ちょっぴり私が落ち込んでる時期だったのをこはねえが察して、「えりか！黒田さんとパクチーの散歩してきな〜」と言ってくれて、私たちは家を出た。

ちょうど夕方で夕陽が田んぼいっぱい広がり、澄んだ空気の中、流れる川の横をひたすら歩いた。

私は正直2025年は、しんどい一年だった。

終わってから、やっと言える。そう言葉にするとその引力に負けてしまいそうで、現実をあまり見すぎないようにしていた。

悲しくて悔しくて何度二人の前で泣いてきただろうか。

こはねえと黒田さんは、いつも側にいてくれた。

どんなときも味方でいてくれた。

黒田さんに「2026年は良い年になるよ」と言ってもらったとき、本当にそうなるんじゃないかと思えた。

散歩を終え家に戻ると、こはねえとお姉さんが彩り豊かな美味しいご飯を作ってくれていた。

こはねえのお父さんお母さんもみんな揃った。

美味しくて嬉しくて楽しくて、圧倒的に私が一番食べていた。

家族になること

夜こはねえと二人になったときに「黒田さんって人生何周目なんだろってよく思います」と話した。

こはねえは、少しの間のあと、「あの人は、人間力がすごい」と言った。

本当に、心底、尊敬している人に対しての言葉だと思った。

あのときの、こはねえの顔も、その言葉も、その瞬間の全部が、めちゃくちゃ美しかった。

二人といると、いつも優しさと愛をもらう。思いやりを学ぶ。刺激を受ける。私は心底、二人を尊敬している。

夫婦になる前の二人も見ていたけど、最近特に、二人は家族になったんだなぁ。と感じるようになった。

思い合ってることは以前と何も変わらないのだけど、一生共に歩んでいくパートナーを見つけたという確信が見える。

2026年が始まった

こはねえと一緒にお風呂に入り、歯を磨き、図々しくも二人の横に寝させてもらい、朝が来た。

横を見ると、こはねえの布団の中の足元にパクチーが入り込んでいた。その姿を2人が愛おしそうに見つめていた。

それを見て私は、とっても幸せな気持ちになった。

起きて、こはねえに蜂蜜パックをしてもらい、黒田さんとお姉さんとお母さんとお庭で朝日を浴びながらラジオ体操をした。

もちもちの肌に生まれ変わり、お姉さんと洗濯物をほし、皆んなでパクチーの散歩をし、帰宅してからはこはねえの見様見真似で身体を動かし汗をかき、あっという間にお昼になった。

黒田さんが東京に仕事に戻るついでに、車に再び乗せてもらった。

お母さんが作ってくれたおにぎりを頂きながら、私は黒田さんに今年の作品の役のことを相談した。

私の頭では考えられなかった考え方やアドバイスを沢山もらい、感化された私は

「今年はお芝居でもっといろんなアプローチに挑戦していきます！！」と元気よく、子供のように宣言した。

楽しいことをちゃんと楽しむ！

2026、良い年になります！します！！！

黒田夫妻、菅原家の皆さま、今年もよろしくお願いします♡

