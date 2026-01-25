都心部に比べて寒さが厳しい地として知られる八王子。盆地であることから強い冷え込みと乾燥があり、特に冬は体調が気になる…!という人も多い地域。そんな八王子では、飲食店13店舗で体調管理に役立つと話題の｢明治プロビオヨーグルトR-1｣を使ったコラボメニューが食べられる｢冬の体調管理フェア｣が、2025年12月4日から2026年2月28日までの期間限定で開催されています。

さっぱり風味の大人気ケーキ｢4層のレアチーズ｣

Brasserie BASEL 京王八王子駅前店の人気メニューのレアチーズケーキがR-1ヨーグルト入りに進化しました。より爽やかな口当たりで、さっぱりとした後味に仕上がっています。

ふんわりとしたレアチーズムースにクッキー生地など、層によって違う食感を感じられるのもポイント。甘過ぎず、男性にもオススメです。

濃厚&爽やかな牧場スイーツ｢みるくの黄金律ソフトクリーム｣

次に紹介するのは、ISONUMA MILKSTANDの｢みるくの黄金律ソフトクリーム｣。併設する牧場のミルクを使った黄金律のソフトクリームにR-1ヨーグルトを加えることで、スッキリとした味わいに。

一口目は濃厚なミルク感、二口目はヨーグルトのさわやかな酸味を感じられ、変化する味わいを楽しむことができます。

テラスからは羊や牛も眺めることができ、景色もソフトクリームのおいしさを引き立ててくれること間違いなしです。

リッチなデザート｢ヨーグルトドリンクのマーブルババロア｣

レストラン&バーSCENEで、コース料理のデザートとして提供されているメニュー｢ヨーグルトドリンクのマーブルババロア｣。

チョコレートをR-1でのばし、マーブル模様のババロアに。さらに濃厚バニラアイスとフルーツをトッピングし、見た目も美しいスイーツに。

R-1の良さを殺さないよう、火を入れずに自然に体の中にR-1の成分が入っていくようなイメージで作られているそう。

ヨーグルト、チョコレート、ババロア、バニラアイスとそれぞれの要素がうまく調和し、濃厚でありながら後味はさっぱりな食後にぴったりのデザートです。

冬に最適なまろやかドリンク｢ヨーグルト･スパイスジンジャー｣

身体を温めたい冬にオススメのFirenze BAR ADOMANIのスパイシーなドリンク｢ヨーグルト･スパイスジンジャー｣。自家製のジンジャーシロップにヨーグルトのまろやかさが相性抜群。

スパイシーですが、辛過ぎず、まろやかで飲みやすいドリンクです。女性からのオーダー率が高いというのも納得のおいしさ。お酒の締めとして飲むのもおすすめです。

そのほか和のスイーツやランチにも食べられるフードなど、｢冬の体調管理フェア｣では飲食店毎に個性溢れるメニューが取り揃えられています。

この冬はぜひ八王子へ足を運び、おいしく健康的になれちゃうコラボメニューを味わってみてくださいね!