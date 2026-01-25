Ì¾¿À¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡Ì¾¸Å²°¡½Âçºå¤Ï¹Ô¤Íè¤Ç¤¤º
¡¡ÃæÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÎ¾¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¤Ï25Æü¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼ÖÎ¾ÂÚÎ±¤òËÉ¤°¤¿¤áÌ¾¿À¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÆ±ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¡½Âçºå´Ö¤Ï¹Ô¤Íè¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¾¿À¹âÂ®µþÅÔÅì¡ÊµþÅÔ¡Ë¡½¾®ËÒ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë´Ö¤ä¿·Ì¾¿À¹âÂ®»ÍÆü»Ô¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊJCT¡¦»°½Å¡Ë¡½ÁðÄÅJCT¡Ê¼¢²ì¡Ë´Ö¤Î¤Û¤«¡¢»°½Å¸©µµ»³»Ô¤ÈÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô¤ò·ë¤ÖÌ¾ºå¹ñÆ»¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏÂçÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¼«½Í¤·¡¢¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¿©ÎÁÉÊ¡¢°ûÎÁ¿å¤ò»ý»²¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£