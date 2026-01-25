¡Ú¼ÒÀâ¡ÛÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡¡Ì¤Íè¤ò¾È¤é¤¹10Âå¤Î³èÌö
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ëµ±¤«¤·¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¶å½£¡¦²Æì¤æ¤«¤ê¤Î4Áª¼ê¤Ë¡¢Âè71²óÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿±É´§¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¤Ï1955Ç¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁÏ´©¤òµÇ°¤·¡¢Íâ56Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤«¤é¾Íè¤¬ÍË¾¤Ê¹â¹»À¸°Ê²¼¤Î¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡ÖOTTO¡Ê¤ª¤Ã¤È¡Ë¡ªÌ¤Íè¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¾Þ¡×¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£Ì¾¾Î¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Î¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¦¾å¤Îº£Â¼¹¥²Ö¡Ê¤³¤Î¤«¡ËÁª¼ê¡Ê15¡Ë¡áÊ¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜÅìÃæ3Ç¯¡á¤È¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¾¾ËÜÀãÀ»¡Ê¤¤¤Ö¤¡ËÁª¼ê¡Ê13¡Ë¡á·§ËÜ¡¦ÎµËÌÃæ2Ç¯¡á¤Î2¿Í¤À¡£Â£Äè¼°¤Ç½é¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Â¼Áª¼ê¤ÏºòÇ¯8·î¤ÎÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÇÃæ³ØµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£JOC¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×U¡Ý16¡Ê16ºÐÌ¤Ëþ¡ËÂç²ñ¤Ç¤â¤³¤Î¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Àº¿ÀÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¾¾ËÜÁª¼ê¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È2025ËÌ¶å½£¡×¤Î½÷»Ò¤Ç¹âÆñÅÙ¤ÎÂçµ»¤ò·è¤á¡¢½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£28Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀª¤¬É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤¾¾ËÜÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î´é¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡2¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î³èÌö¤Ï¡¢¶¥µ»¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ±À¤Âå¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãç´Ö¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¶å½£¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÉôÌç¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄÁª¼ê¤Ç½é¤Î²÷µó¤À¡£Í¥¤ì¤¿¼éÈ÷¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡ÊÆóÎÝ¼ê¡Ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£Îý½¬ÎÌ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¼ã¼ê¤Î¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÉôÌç¤Ï¡¢Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼«±ÒÂâ¤Î¾¡ÌÚÈ»¿ÍÁª¼ê¡Ê35¡Ë¡áÊ¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ç¤ÏÀèÆ¬¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é°ì»þ¸åÂà¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÇ´¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤Î50¥¥í¤Ï21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤òºÇ¸å¤Ë¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¶¥µ»¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏÆ»¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¶¯²½¤·¡¢Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ÷Î¥¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢Äü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ì¤Ð²ÄÇ½À¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¡£¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ò·ë¼Â¤µ¤»¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼õ¾Þ¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£