「投資のため、高市総理に振り込もうとしている」−。こう話す80代男性の詐欺被害を未然に防いだとして、佐賀県警鹿島署は21日、鹿島市浜町の浜郵便局に勤務する安富英治局長（61）と局員の川原瑠美さん（24）に感謝状を贈った。

2人によると、昨年12月17日夕、80代男性が携帯電話で通話しながら郵便局のATMを利用していた。その様子を防犯カメラの映像で見た安富局長は不審に思い、川原さんに「声がけしてみて」と指示。川原さんは、電話に夢中な男性に何度も声をかけ、場所を移して話を聞くと、男性が「高市総理に振り込む」「今すぐ振り込めば20倍になる」と話したことから、詐欺を確信。署に通報した。

署などによると、男性は投稿サイト「ユーチューブ」の動画で、高市早苗首相や片山さつき財務相が投資を勧めていたと説明。生成人工知能（AI）などで加工された動画を視聴し、偽の投資話に関心を持ったとみられる。

21日に署で感謝状を受け取った安富局長は「常にお客さまのために行動する大切さを局員に伝えたい」。川原さんは「不審に思うことがあれば、積極的に声がけしたい」と話した。（才木希）