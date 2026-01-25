高校記録の更新に意欲

新設された賞にふさわしく、今村は初々しい笑みを浮かべた。「昨年は高校に向けての集大成として主体的に競技に取り組み、自信になりました」。昨夏の全国中学校大会の陸上女子100メートル障害では「13秒23」で中学記録を更新し連覇した。

スタートから最初のハードルに達するまでの加速力が最大の強みだ。「大事にしているのは（スタートの）8歩です。私の中で一番スピードを上げられる動きが感覚的にもはっきりしてきました」。その手応えが好記録連発につながった。

今春、ハードルの指導に定評がある長崎日大高に進学する。「目標は（栃木・白鴎大足利高の石原南菜が持つ13秒29の）高校記録を更新することです」とうなずいた。

「そのためにも、毎日練習を積むこと。成長するために、どういう練習が必要なのか、自分でしっかりと考えて取り組みたい」。正月には「かえる寺」の愛称で知られる福岡県小郡市の如意輪寺などを訪れ、健康と高校での活躍を願った。

4月生まれで、名前の好花（このか）には「愛らしいお花のように誰からも好かれて応援されるように」との意がある。未来へ向かって、新星ハードラーが新たなスタートを切る。 （西口憲一）

五輪目指し最高の技を

松本は昨秋の「ワールドスケートボードストリート2025北九州」で女子世界一に輝き、OTTO！未来アスリート賞の栄誉を手にした。贈呈式でのあいさつで「世界大会での優勝は一つの目標でした。五輪にも出場できるよう頑張ります」と意欲を語った。

男女のストリートで五輪2連覇を達成するなどスケートボード大国の日本。10代前半の台頭が目覚ましい国内で、松本は10歳から活躍し「天才」の異名を取ってきた。24日時点の女子世界ランキングでも2021年東京五輪金メダルの西矢椛（サンリオ）ら強豪を抑えて13歳で1位に立つ。

両親と弟の4人で熊本県氷川町に暮らす。学校では競技の話題は出さず「友人から『恋バナ』（恋愛の話）を聞くのが楽しい」という、ごく普通の中学2年生だ。明るい性格で、スケートボード仲間からは名前の「いぶき」にちなんで「イブキング」のニックネームで愛されているという。

今年初戦は3月にブラジル・サンパウロで行われる世界選手権。28年ロサンゼルス五輪につながる重要な大会だ。松本は「メダルを獲得できるよう今の自分ができる最高のトリック（技）で挑みたい」と決意を新たにした。 （山崎清文）