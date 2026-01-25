27日公示、2月8日投開票の衆院選に向け、佐賀県内自治体は急ピッチで準備を進めている。衆議院解散から公示までわずか4日しかなく、首長選や議員選と日程が近接する自治体もあり、関係者からは「これまで通りの準備は厳しい」との声も聞かれる。

23日午後、佐賀市役所近くの歩道に立候補者のポスターを貼る掲示板が設置された。同市選挙管理委員会によると、掲示板は通常7〜10日かけて用意するが、今回は「寝耳に水」（市選管関係者）の唐突な衆議院解散だった。急きょ委託業者に発注し、公示日前日の26日までの4日間で、市内357カ所に設置するという。松本雅行事務局長は「土日も返上して作業してもらうことになる」と話す。

嬉野市は、公示日2日前の25日が市長選と市議選の投開票日。両選挙の掲示板を撤去し、衆院選用を新たに設置する必要があるが、作業できるのは26日のみ。両選挙と衆院選は掲示枠の数が異なるため、再利用もできない。設置作業を優先させるが、市選管の担当者は「規定通りの101カ所全てに掲示板を設置するのは難しい」と打ち明ける。

小城市議選（2月8日告示、15日投開票）を控える同市選管は、投票所で公正な投票をチェックする立会人の確保に苦労した。立会人は事前登録した市民に募集をかけ、投票所12カ所に各2人を配置するが、同市議選と衆院選が近接するため、応募数が不足。市選管が登録者一人一人に電話で呼びかけてかき集めた。市選管の担当者は「難色を示す登録者もいて苦労したが、公正な選挙を行うためには仕方がない」と話した。（才木希、糸山信）