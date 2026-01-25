¡ÚÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¡WBC¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥º¥ó¶î¤±È´¤±¤ë¡¡
¡¡Ãã¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¤¤¤À®ÀÓ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤âÆüËÜ°ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤´¶Æ°¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¤Ç°éÀ®½Ð¿È½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ä¡¢Èá´ê¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¶ìÏ«¿Í¤Ï½¼¼Â¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤¹2026Ç¯¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤½Ð¾ì¤¹¤ë¡£µÞ¤¤çÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿Á°²ó¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¼«¿È¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¡£¡Öº£¤Ï¤½¤Ã¤Á¡ÊWBC¡Ë¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÁ´Éô¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢Æâ³°ÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÏÃæ·ø¼éÈ÷¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄ´À°¤·¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇË½¤ì¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤êËÒ¸¶ÂçÀ®¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´Ñ½°¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎÂç²ñ¸å¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¶ì¤·¤àÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¡ÖWBC¤Ë½Ð¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£ÆóÎÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÃ¯¤Ë¤â¾ù¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¼«¿È½é¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤â»ëÌî¤Ë¡¢ËÒ¸¶Âç¤¬º£Ç¯¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¡£¡¡¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë