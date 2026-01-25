ソフトバンクと今季から５年契約を締結した周東佑京外野手（２９）は、新シーズンの目標に「全試合出場」を掲げる。出来高を含め総額２０億円超（推定）の大型契約を結んだ２９歳。「余裕を持ちたくない。１年目だから、まだ先があるとかは思いたくない。契約が始まる今年１年がすごく大事だと思っている。周りの目もある。爍鞠契約しているからこんな感じか瓩隼廚錣譴襪里皀ぅ筺廚函△箸蠅錣隠横娃横暁シーズンへの鼻息は荒い。

３年連続の盗塁王を獲得し、ゴールデン・グラブ賞の常連となり、打撃開眼で球界を代表するリードオフマンに成長。揺るぎない信頼を得て、大型契約を勝ち取ったが、慢心することはない。１４３試合フルイニング出場を誓うあたりが、使命感の強い男らしい。

周東の２０２６年は２大会連続の世界一を目指すＷＢＣから始まる。この大会で身にまとう戦闘服に「慢心することなく、さらに上を目指す」という強い思いが込められている。

前回大会は尊敬する先輩・柳田悠岐の思いも背負って「９」をつけたが、今回選んだのは「２０」。投手がつけることが多い番号を選択した理由はなぜなのか――。

「自分にとっても特別な一年になる。ＷＢＣもあるし、ホークスと５年契約を締結した大事な１年目。今年はＷＢＣから始まるんで、そこから初心に返ってプレーしようと思って。小さい時に野球を始めて最初にもらった番号で、初心に返るという意味です」

自らを「現状に満足したくないというのをずっと持ち続けてきた」と、野心家とも分析する周東。立身出世の新たなターンに入る２０２６年、見慣れない背番号２０には周東らしい思いが詰まっている。