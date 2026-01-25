ＷＷＥの女子ＵＳ王者で猗しき狂気瓩海肇献絅螢△、ＷＷＥ女子タッグ王座挑戦権を奪取。３冠王者への大野望を宣言した。

２日のスマックダウンでＵＳ王座を奪回。９日には大物アレクサ・ブリスを相手に初防衛を果たした。先週は代理人キアナ・ジェームズとのコンビでタッグ王座戦線に殴り込み、シャーロット・フレアー＆アレクサ、ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンドと因縁が生まれていた。

２３日（日本時間２４日）のスマックダウン（カナダ・モントリオール）では女子タッグ王座挑戦権をかけてシャーロット＆アレクサ、ナイア＆ラッシュとトリプルスレット戦で激突。序盤は元タッグ王者のシャーロット＆アレクサがペースを握り、ジュリアはシャーロットのビッグブーツで場外に蹴り落とされた。それでも気迫を前面に出しながら、ラッシュとナイアを蹴りまくる。コーナーで待機しつつ、同じくコーナーに控えるアレクサを場外バリケードに叩きつけた。相棒のキアナもシャーロットとナイアをタワー式のパワーボムで投げ飛ばし、大奮闘を見せた。３人がリングインして戦う３ＷＡＹ戦は激闘となり、ジュリアはナイアにミサイルキックを打ち込んだ。

だが巨体のナイアのスパインバスターを浴び、キアナに交代。キアナはナイアを変型ＤＤＴで打ちつけるが、ラッシュに張り飛ばされる。ここでラッシュはコーナーから飛んできたアレクサをキャッチして、ラッシュエクステンション（変型バスター）でマットに叩きつけた。アレクサはＫＯ状態となるも、ラッシュはシャーロットのスピアーをくらって後方に吹っ飛ばされた。この隙にダウンしているアレクサを、キアナがボディープレスでカバー。ジュリアの代理人が値千金の３カウントを奪って、タッグ王座挑戦権をゲットした。

これにより、ジュリア＆キアナは、２４日（日本時間２５日）の「サタデーナイツ・メインイベント」（モントリール）で行われるタッグ王者イヨ・スカイ＆リア・リプリーｖｓリブ・モーガン＆ロクサーヌ・ペレスの王座戦の勝者に、挑戦することに。試合後のジュリアはインタビューに「おい見たか、キアナがやってくれたよ。頭の弱えおめえらに現実を教えてやるよ。ＵＳタイトルはここにある。すぐにうちらがタッグチャンピオンになって、ロイヤルランブル勝ったら、近い将来トリプルチャンピオンやなあ！」と日本語で豪語した。

３１日（日本時間２月１日）のＰＬＥ「ロイヤルランブル」（サウジアラビア・リヤド）の３０人参加時間差入場バトルロイヤル・ロイヤルランブル戦を制すれば、祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、米ラスベガス）でシングル最高峰王座に挑戦できる。「そういうこっちゃ！」というジュリアはＵＳ、タッグに続き、ＷＷＥ女子王座もしくは女子世界王座奪取を視野に、「３冠王者」となる野望を抱いている。

この日のスマックダウンは「ＡＢＥＭＡ」にて放送された。