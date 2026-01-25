難敵を攻略だ。卓球の全日本選手権５日目（２４日、東京体育館）、女子シングルス準々決勝で、張本美和（１７＝木下グループ）が長粼美柚（２３＝木下アビエル神奈川）を４―１で下して４強入り。初の日本一へ、マジックを２とした。

第４、５ゲームはいずれも序盤からリードを許す苦しい展開だった。流れが長崎に傾きかけるも「ボールの質が高いのでとにかく耐える耐えるという気持ちで挑んだ」。劣勢時も１点ずつ積み重ね、ともに逆転に成功する。試合後には「すごくうれしい気持ち」と頬を緩めた。

張本と長崎はＴリーグの木下アビエル神奈川でチームメート。同じ拠点で練習を重ねており「同士討ちだったので自信がなかった」。勝ち気な性格と力強い攻撃で試合に挑む長崎のスタイルは、張本にとって脅威。「パワーも回転もスピードもある。全てを持っていて、どこを取っても勝てるところがない」と苦手意識を持っていた。

組み合わせが決まった段階で、長崎との対戦は「『あ、やだな』というのが正直なところ」との気持ちを抱いた。それでも、試合が始まれば話は別だ。「リードされている時は失うものがない。思い切ってプレーをしていた。思い切ってやって全部入るわけじゃないので、一か八かっていう気持ちでやっていた」。攻めの姿勢を貫き通し、白星を引き寄せた。

最終日の２５日は準決勝、決勝が行われる。過去２年はいずれも決勝で早田ひな（日本生命）に敗れて２位だった。張本は「しっかり休んで準備して、全て悔いなく出し切れたら」と気合十分。好敵手を破った勢いで悲願の頂点取りといきたいところだ。