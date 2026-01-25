イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスに所属する日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）は、復帰したくてウズウズしているようだ。

鎌田は先月１４日のマンチェスター・シティー戦で右太もも裏を痛めて離脱したが、すでに練習に復帰しており、復帰が近づいているとみられる。そんな中、英メディア「ニュース・ショッパー」によると、オリバー・グラスナー監督は鎌田の近況についてこう説明した。

「鎌田が２月上旬に復帰することを願っている。彼は（２５日の）チェルシー戦で出場したいと言っていたので、彼をなだめなければならなかった。練習をしたくしてしよううがないようなので『オイ、トランキーロ（焦んなよ）』と言ったんだ。これを日本語で何と言うかわからないけどね。（欧州）カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）が本格化する頃には復帰するだろう」

クリスタルパレスは、公式戦１０試合未勝利。その間には、昨季優勝のイングランド協会（ＦＡ）カップ３回戦で６部相当のマクルズフィールドに１―２で敗れた一戦もあった。つまり鎌田が負傷したマンチェスターＣ戦に敗れてから白星がないわけだ。試合出場の直訴も主力の自覚だろう。２月の復帰後はチームを勝たせるパフォーマンスを期待したいところだ。