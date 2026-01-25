札幌大谷高サッカー部のＤＦ大石蓮斗（１７）が、今季関東１部リーグに３年ぶりに復帰した法大へ進学する。Ｕ―１６日本代表候補などの選出歴がある身長１８４センチのセンターバックだが、今の実力を踏まえ、大学でレベルアップを図る道を選択した。幼い頃からの夢とするプロ入りへ、北海道を初めて離れ、研さんを積んでいく。

２月２日から始まる法大での練習参加へ、大石は母校の後輩たちと汗を流しながら、態勢を整えている。新たなサッカー人生へ「分からないことだらけだが、トップチームに１年目からいて試合に出るのが今の目標。そこに向かって、ただ頑張るだけ」。目を輝かせ、志を言葉にした。

高２で高校総体と選手権、昨年は高校総体でセンターバックの主軸として全国舞台を踏んだ。１８４センチの高さと対人の強さを武器にＵ―１６日本代表候補やＵ―１７日本高校選抜候補にも選ばれ、注目される存在となった。ただ「北海道では少しは名前も知られたかもしれないが全国では無名。去年は代表候補にも入れずに悔しかったけど、今の自分の実力じゃ厳しい」と客観的に自身の力を見極めた末に、大学進学を決意した。

順調な道のりは、大石の頭には描かれていない。「そもそも大学に行って良い思いばかりするとは思ってない。挫折するかもしれないし、試合に出られない期間があるかもしれないが、それは承知している。そういうのを乗り越えて強くなるのが大事」。精神面から鍛え直し、真に戦える選手となるために「色んなことがあると思うが、ライバルに勝ち負けというよりも自分に負けないことが大事」。己としっかりと向き合い、競争を勝ち抜いていく。

法大は今年も５人のＪリーガーが誕生するなど、１００人を優に超えるプロを輩出している。「大学に４年間身を置いて、強くなって、即戦力としてプロに行きたい」。幼い頃からの夢を４年後に叶えるために、大石がレベルアップを図っていく。（砂田 秀人）

◆大石蓮斗（おおいし・れんと） ２００８年３月１６日、札幌市生まれ。１７歳。小２から札幌常盤サッカー少年団で競技を始める。札幌常盤中時はアンフィニＭＡＫＩ．ＦＣでプレー。２３年に札幌大谷高に入学。主に左センターバックで主軸を張り、昨年は主将も務めた。２４年にＵ―１６日本代表候補、２５年にはＵ―１７日本高校選抜候補に選出された。家族は両親と妹。１８４センチ、７２キロ。利き足は右。