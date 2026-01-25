◆プレミアリーグ第２３節 フラム２−１ブライトン（１月２４日、英国・ロンドン、クレーブン・コテージ）

英国でプレミアリーグの第２３節が２４日、５試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェイでフラムと対戦。前節でプレミアリーグ１００試合出場を達成した三笘はこの試合でも先発。９０分フル出場を果たした。

悔しい負けだった。前半２８分にブライトンは左サイドから切り込んだＭＦアヤリのスーパー・ミドルで１点を先制。この２分後には主将ダンクからのロングボールに三笘が最前線で飛びつき、見事なトラップでＧＫとの１対１に持ち込むと、左足でフィニッシュ。しかしこの角度の厳しい位置からのシュートはブロックされた。

フラムの同点弾は後半２７分。左ＳＢのボスカリがロングボールの落下点を見失うと、フラムＦＷチュクウェゼがその先に回り込み、ブライトンの最終ラインの裏に抜け、ＧＫとの１対１から冷静に左足を振り抜いて１−１。試合を振り出しに戻した。

そして同分、三笘がドリブルでピッチ中央を駆け抜け、相手ＤＦを引き付けてから放った絶好の縦パスにベテランＦＷウェルベックが飛びつき、左足を合わせてフラムゴールに２点目を流し込んだ。アシストを決めた三笘は左サイドから右サイドのアウェイ席に目がけて走り込み、歓喜のガッツポーズ。会心のアシストに喜びを爆発させた。しかし残念なことにこれが２分後の後半２９分、ＶＡＲの結果ウェルベックのオフサイドが発覚してノー・ゴールとなった。

ブライトンはこの後も押し上げて決勝点を狙ったが、決勝点は無常にもフラム。後半アディショナルタイム２分にウェールズ代表ＭＦウィルソンが２５メートルの直接ＦＫを自慢の左足で叩き込み、ホームチームが劇的な逆転勝利を飾った。

ブライトンはこの敗戦で勝ち点は『３０』のまま暫定１２位に留まった。