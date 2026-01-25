「明太子の好きな食べ方は？」＜回答数37,431票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第420回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「明太子の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「明太子の好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
混ぜるだけ簡単！絶品クリーミー明太子パスタ
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 16g
<明太子ソース>
明太子 1/2腹
マヨネーズ 大さじ 1
生クリーム 50ml
玉ネギ 1/4個
ニンニク(薄切り) 1/2片分
大葉 5枚
塩コショウ 少々
オリーブ油 小さじ 2
【下準備】
1、明太子は切り込みを入れて中身をこそげだし、大きめのボウルに他の＜明太子ソース＞の材料と混ぜ合わせる。
2、玉ネギは縦薄切りにする。
3、大葉は軸を切り落とし、縦半分に切ってさらに細切りにし、水に放ってアクを抜く。水気はしっかり絞っておく。
【作り方】
1、鍋にたっぷりの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを袋の時間より30秒短めにゆで、ザルに上げる。
2、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて強火にかけ、香りがたってきたら玉ネギを加え、しんなりするまで炒め合わせる。全体に炒められたら、＜明太子ソース＞のボウルに加えて混ぜ合わせる。
3、さらに(1)を加えてよく混ぜ合わせ、塩コショウで味を調える。器に盛り、大葉をのせる。
(E・レシピ編集部)
