エールディヴィジ 25/26の第20節 PSVとNACブレダの試合が、1月25日04:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはイスマエル・サイバリ（MF）、クハイブ・ドリウエック（FW）、パウル・ワナー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはモウサ・ソマノ（FW）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）、カマル・ソワ（FW）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。PSVのヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからクハイブ・ドリウエック（FW）がゴールを決めてPSVが先制。

しかし、45分NACブレダが同点に追いつく。モハメド・ナッソー（MF）のアシストからボイ・ケンパー（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+1分NACブレダが逆転。シャルルアンドレアス・ブリム（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とNACブレダがリードしてハーフタイムを迎えた。

PSVは後半の頭から2人が交代。セルジーニョ・デスト（DF）、デニス・マン（FW）に代わりキリアン・シルディリア（DF）、エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）がピッチに入る。

60分、PSVが選手交代を行う。ノア・フェルナンデス（MF）からイバン・ペリシッチ（FW）に交代した。

71分、NACブレダが選手交代を行う。モウサ・ソマノ（FW）からアンドレ・アユー（MF）に交代した。

78分、NACブレダは同時に2人を交代。モハメド・ナッソー（MF）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）に代わりカスパー・スターリング（MF）、ルイス・ホルトビー（MF）がピッチに入る。

81分、PSVが選手交代を行う。クハイブ・ドリウエック（FW）からライアン・フラミンゴ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+2分PSVのヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからアルマンド・オビスポ（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、PSVは43分にイェルディ・スハウテン（MF）、58分にパウル・ワナー（MF）、79分にイスマエル・サイバリ（MF）、90+3分にアルマンド・オビスポ（DF）に、またNACブレダは41分にリオ・ヒレン（DF）、70分にマックス・バラール（MF）、81分にダニエル・ビエリツァ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-25 06:01:18 更新