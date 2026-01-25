エールディヴィジ 25/26 第20節 PSV vs NACブレダ 試合結果
エールディヴィジ 25/26の第20節 PSVとNACブレダの試合が、1月25日04:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。
PSVはイスマエル・サイバリ（MF）、クハイブ・ドリウエック（FW）、パウル・ワナー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはモウサ・ソマノ（FW）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）、カマル・ソワ（FW）らが先発に名を連ねた。
27分に試合が動く。PSVのヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからクハイブ・ドリウエック（FW）がゴールを決めてPSVが先制。
しかし、45分NACブレダが同点に追いつく。モハメド・ナッソー（MF）のアシストからボイ・ケンパー（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。
さらに45+1分NACブレダが逆転。シャルルアンドレアス・ブリム（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。
ここで前半が終了。1-2とNACブレダがリードしてハーフタイムを迎えた。
PSVは後半の頭から2人が交代。セルジーニョ・デスト（DF）、デニス・マン（FW）に代わりキリアン・シルディリア（DF）、エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）がピッチに入る。
60分、PSVが選手交代を行う。ノア・フェルナンデス（MF）からイバン・ペリシッチ（FW）に交代した。
71分、NACブレダが選手交代を行う。モウサ・ソマノ（FW）からアンドレ・アユー（MF）に交代した。
78分、NACブレダは同時に2人を交代。モハメド・ナッソー（MF）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）に代わりカスパー・スターリング（MF）、ルイス・ホルトビー（MF）がピッチに入る。
81分、PSVが選手交代を行う。クハイブ・ドリウエック（FW）からライアン・フラミンゴ（DF）に交代した。
後半終了間際の90+2分PSVのヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからアルマンド・オビスポ（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。
そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。
なお、PSVは43分にイェルディ・スハウテン（MF）、58分にパウル・ワナー（MF）、79分にイスマエル・サイバリ（MF）、90+3分にアルマンド・オビスポ（DF）に、またNACブレダは41分にリオ・ヒレン（DF）、70分にマックス・バラール（MF）、81分にダニエル・ビエリツァ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。
