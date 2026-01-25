床キズ・汚れ対策はこれ！1.5mm厚で安心♪【山善】の透明チェアマットがAmazonで販売中！
床をキズや汚れから守る！【山善】の透明チェアマットがAmazonで販売中！
PVCマットを使うことでチェアの移動時にできる傷や、デスク・冷蔵庫など重たい家具家電を置いた際の脚跡が付くのを防ぐ。はさみでカットできるので、敷く場所のサイズや置きたい家具家電のサイズに合わせて微調整が可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
水回りでPVCマットを使うことで水や調理汚れが直接付着することを防ぎ、カビの発生や腐食を防ぐ。
汚れてもさっとひと拭きすればOK。洗濯する手間がなく家事の時短に。シミにも強いのでかんたんお手入れでキレイな見た目をキープ。
薄さわずか1.5ミリなので、マットの上を行き来する際引っかかりにくく、ドアや引出の開閉の邪魔にならない。また、熱に強い素材なので床暖房にも対応。
