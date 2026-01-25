「小倉牝馬Ｓ・Ｇ３」（２４日、小倉）

吹き荒れる風などものともしない。冬コクのツンとした空気を切り裂くように、名手の手綱さばきがさえた。ルメールが１番人気ジョスランを重賞初Ｖへと導き、史上８人目のＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成。引き揚げてきた鞍上は「パーフェクト」と爽やかに笑った。

さすがとしか言いようのないレースだった。ゲートを五分に出ると、１７番枠からアッという間に中団前めにつけた。来る勝負どころに向けエネルギーをため、抜群の手応えで直線に向くと一気に能力開放。脚さばきはすごみを増し、２着馬の猛追を頭差でしのいだ。

２戦ぶりのタッグにも「重賞を勝つ馬だと思っていた。自信を持って乗りました」と相棒を信じていた鞍上。「直線ではすごくいい脚を使ってくれた。重賞を勝てて良かった」とたたえた。自身の記録には「すごくうれしい。日本でのジョッキー人生が始まった２０年前の冬、ずっと小倉にいました。ここで重賞をコンプリートできて良かった」と喜びをかみしめた。

Ｇ１・３勝馬の全兄エフフォーリアも管理していた鹿戸師は「イレ込みの激しい馬で、今回（ノーザンファーム）しがらき経由で小倉に直接入れさせてもらった。そういうのもうまくいったのかな」と分析。賞金加算に成功して選択肢は大きく広がり、「もともと楽しみな血統。もうひとつ上を狙ってみたい」と目を細める。ひと皮むけた血統馬がどこまで上り詰めるのか。注目せずにはいられない。