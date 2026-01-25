30Ç¯Á°¤Î1·î17Æü¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¤«¤é1Ç¯¤ÎÄÉÅé¼°¡¡¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤´É×ºÊ¤Ç½ÐÀÊ¡Ê1996Ç¯1·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¡Ú¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×¤Îµ²±¡Û
º£¤«¤é30Ç¯Á°¤Î1·î17Æü¡¢¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¤´É×ºÊ¤Ç¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¤Îµ¾À·¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Éü¶½»Ô¾ì¤Ê¤É¤ÇÈïºÒ¼Ô¤¿¤Á¤òÏ«¤ï¤ì¤¿¡£
Ê¿À®8(1996)Ç¯1·î27ÆüÊüÁ÷¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×¡ÊÂè857²ó¡¡¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¡¡ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒÄÉÅé¼°¤Ø ¡Á¿À¸Í¡Á¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤ÏÅö»þ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¡£¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¡×¡¢¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ò¡Ö¹Ä¹¡¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤¹¤ë¡£
ºå¿ÀŽ¥Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒµ¾À·¼ÔÄÉÅé¼°Åµ
ºå¿ÀŽ¥Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é1Ç¯¤¬²á¤®¤¿1·î17Æü¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¤Ïµ¾À·¼ÔÄÉÅé¼°Åµ¤Ë¤´½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ò¤´Ë¬Ìä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¸ø´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©¼çºÅ¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¡¢¶¶ËÜÁíÍý¤ò¤Ï¤¸¤á14¤Î»Ô¤äÄ®¤Î°äÂ²ÂåÉ½¤é750¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¡Õ
¡ÖËÜÆü¡¤ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ°ì¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤éË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°äÂ²¤äÈïºÒ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Î°ìÇ¯¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¤ª»¡¤·¤·¡¢¿´¤«¤é¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¸å¡¢¿Í¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¯°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°äÂ²¤äÈïºÒ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÉü¶½¤Ø¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Êâ¤ß¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈïºÒ¤ÎÃÏ¤Ë¿¿¤Î°Â¤é¤®¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯ÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ëº£¤Ê¤ª¶ìÆñ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë°äÂ²¤äÈïºÒ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¾å¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤È¶¦¤Ë²þ¤á¤Æ¸æÎî¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¡¢»ä¤ÎÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Â³¤¤¤Æ°äÂ²¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¾±Î´¹¨¤µ¤ó¤ÈÀ¾µÜ»Ô¤ÎµÈÅÄµªÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô°äÂ²ÂåÉ½¡¦µÈÅÄµªÈþ»Ò¤µ¤ó¡Õ
¡ÖÈïºÒ¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ÈÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Ç¡¢Åö½é¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢³¹¤ÏÉüµì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á°äÂ²¤â¡¢¤â¤¦²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èá¤·¤¤µ²±¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤³¤ÎÊ¼¸Ë¸©¤«¤éÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾³¹¤ÎÉü¶½¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤¬¸¥²Ö¤·¤Æµ¾À·¼Ô¤Î¤á¤¤Ê¡¤òµ§¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éü¶½¤òÀÀ¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î³ÆÈïºÒÃÏ¤Ç¤âÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¥²Ö¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÎó¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿ÀŽ¥Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒÁí¹ç¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ø
ÄÉÅé¼°¤ËÂ³¤¤¤Æ¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂç¿ÌºÒÁí¹ç¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ë¤´½ÐÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¡¢Âç¿ÌºÒ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢ËÉºÒÂÐºö¤Îºß¤êÊý¤äÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ò¹ñ¤ÎÆâ³°¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤´É×ºÊ¤Ï¾õ¶·Êó¹ð¤Ê¤É¤òÇ®¿´¤Ë¤ªÄ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éü¶½¤²¤ó¤Â¼¡Ö¥Ñ¥é¡¼¥ë¡×
¤³¤Î¸å¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Ç¤âÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿Ä¹ÅÄ¶è¤ËµîÇ¯¤Î½©¤Ë½ÐÍè¤¿¡¢¶¦Æ±²¾ÀßÅ¹ÊÞ¡¦Éü¶½¤²¤ó¤Â¼¡Ö¥Ñ¥é¡¼¥ë¡×¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§1999Ç¯11·î±Ä¶È½ªÎ»¡Ë¤ò¤ªË¬¤Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¤ÏÄ¹ÅÄ¶è¤Î³ÆÃÏ¶è¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿100Å¹ÊÞ¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï6000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¤ÎÈïºÒÃÏ¤´Ë¬Ìä¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¤´Ë¬Ìä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤´É×ºÊ¤Ï¡¢Âç¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤á¤¤Ê¡¤ò²þ¤á¤Æµ§¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Öº£¸å¤ÎÉü¶½¤ÎÊâ¤ß¤¬ÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤¬¤â¤¿¤µ¤ì¡¢Á°ÅÓ¤Ë´õË¾¤¬¸«¤¤¤À¤»¤ëÆü¤¬¡¢1Æü¤âÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öå¯ÃÝ²ñ±éÁÕ²ñ¡×¤È¡ÖÆüËÜ¾Þ¡×¶µ°éÈÖÁÈ¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¼ø¾Þ¼°
µîÇ¯¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤ªË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢12·î¤ÎÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ë¡¢¹ÄµïÆâ¤ÎÅí²Ú³ÚÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿å¯ÃÝ²ñ(¤·¤Á¤¯¤«¤¤)¤ÎÂè438²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
å¯ÃÝ²ñ¤Ï¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î²í³ÚÊÝÂ¸¤Î¤ª¹Í¤¨¤Î²¼¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤ÎÊÝÂ¸¤È¸¦µæ¤Î°Ù¡¢ÌÀ¼£22Ç¯¤Ë²ÚÂ²Í»Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´É×ºÊ¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î½©¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè22²ó¡ÖÆüËÜ¾Þ¡×¶µ°éÈÖÁÈ¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤´½ÐÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¤Î¸þ¾å¤ÈÈ¯Å¸¤ò´ê¤Ã¤Æ1965Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ô¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¡Õ
¡Ö21À¤µª¤¬¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£Æü¡¢±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¶µ°é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿ô¡¹¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤Ï¤°¤¯¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¡¢¶µ°éÊüÁ÷¤¬»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÎÎ°è¤ò¹¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤â´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤ò¡¢¿¼¤¯Â¿¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ð¸³¤ÈÀ®²Ì¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤ê¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò°ìÁØ¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿À®¿Í¶µ°éÈÖÁÈ¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ø¹»¡×¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÖÆüËÜ¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤ò¤â¤¿¤ì¤ë¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×Âè857²ó Ê¿À®8Ç¯1·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë