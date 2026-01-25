63年前に養成所で出会い、同期には名優が多数 現在も近所に住み家族同然の付き合い
俳優の小野武彦と村井國夫が、27日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)村井國夫、小野武彦 ＝テレビ朝日提供
63年前の1963年、六本木にあった俳優座の養成所で出会った小野と村井。地井武男さん、夏八木勲さん、前田吟、太地喜和子さん、栗原小巻など同期のメンバーは「花の15期」とよばれ、日本演劇界を支える名優になった。
大学を中退して養成所に入った小野は、石原裕次郎さんに憧れて映画のエキストラをしていたそう。九州から23時間かけて上京し、入所した村井からは、小野は憧れのシティーボーイに見えたという。
実は自宅も近所の2人は、村井の妻・音無美紀子のおいしい手料理を食べながらお酒を飲むのが楽しみだそうで、つい長居してしまうと話す。他の俳優の活躍には、時には嫉妬してしまうこともあるというが、同期の活躍は別で、家族同様に喜び合うそう。
