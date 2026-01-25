【リブート 第2話】早瀬、命懸けで10億円強奪犯追う
【モデルプレス＝2026/01/25】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は15分拡大）の第2話が、25日に放送される。
【写真】鈴木亮平、日曜劇場で驚異の演じ分け
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
儀堂に成り済ました早瀬（鈴木亮平）を待っていたのは、非情な運命だった。 合六（北村有起哉）は早瀬を10億円強奪の犯人と断定し、執拗に追い詰める。濡れ衣を着せられたまま散々な目に遭う早瀬だったが、命懸けの説得の末、突きつけられたのは「24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない」という非情な宣告だった。
極限状態の中、早瀬は一香（戸田恵梨香）から儀堂の裏の顔、そして2人の驚愕の関係を明かされ、絶望の淵で慟哭に暮れる。さらに、追い打ちをかけるように知らされる夏海の“嘘”。 信じていたものすべてが崩れ去る中、早瀬が病院で目にしたのは、一香の意外な姿だった。
そこにいたのは一香の妹・綾香（与田祐希）。 そして、事態は誰も予想だにしない急展開を迎える--。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木亮平、日曜劇場で驚異の演じ分け
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」第2話あらすじ
儀堂に成り済ました早瀬（鈴木亮平）を待っていたのは、非情な運命だった。 合六（北村有起哉）は早瀬を10億円強奪の犯人と断定し、執拗に追い詰める。濡れ衣を着せられたまま散々な目に遭う早瀬だったが、命懸けの説得の末、突きつけられたのは「24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない」という非情な宣告だった。
極限状態の中、早瀬は一香（戸田恵梨香）から儀堂の裏の顔、そして2人の驚愕の関係を明かされ、絶望の淵で慟哭に暮れる。さらに、追い打ちをかけるように知らされる夏海の“嘘”。 信じていたものすべてが崩れ去る中、早瀬が病院で目にしたのは、一香の意外な姿だった。
そこにいたのは一香の妹・綾香（与田祐希）。 そして、事態は誰も予想だにしない急展開を迎える--。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】