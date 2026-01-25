渋谷すばる、テレビ初登場の母が語る幼少期 独立後の7年分の思い初告白
【モデルプレス＝2026/01/25】歌手の渋谷すばるが、1月25日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜22時〜）に出演。独立後の7年分の思いを初告白する。
【写真】渋谷すばる、パパ感溢れるスマホケース
15歳で芸能界入りを果たした渋谷は、7年前に37歳で独立。番組のインタビューに答えたマネージャーは、そばで見守り続けてきたからこそ知る、独立後の渋谷の苦労を語る。そして、独立当初は考えられなかったという仕事の幅を見せるようになった渋谷を「丸くなった」と表現したマネージャーに対し、渋谷は周囲が自身に抱いていた印象への“本音”を明かす。
独立後にカメラマンと2人で東南アジアを巡るバックパッカーの旅に出かけたという渋谷。ゴールを決めない楽曲作りの旅のなかで、音楽活動に対する意識の変化があったのだという。「やってる本人が楽しむ」ことを一番大事にするようになった渋谷が、“ライブ”で解放する本来の自分と、「生きてるな」と実感するエネルギーのぶつかり合いの現場に、自身もステージに立つMCの山崎育三郎は共感する。さらに昨年話題となったSUPER EIGHT・横山裕との対バンライブの経緯も告白。盟友への思いを明かす。
番組では、テレビ初登場だという渋谷の母がインタビューに答え、幼少期から現在までの息子の様子を告白。“とにかく目立ちたがり”だったという性格や、スターの片鱗をうかがわせていた“一番最初のステージ”の思い出を紹介する。さらに自身のすすめで息子を芸能界入りさせた背景や、本名である“すばる”という名前に込めた思いを聞かされた渋谷は、驚きの声をあげる。
渋谷が独立を決意した際の心境も明かした母。息子の決断に当初は否定的な思いもあったというが、自身が作った道の先で、息子が新たな一歩を踏み出す決意を固めたことを黙って応援することにしたのだとか。そして最後に、スタジオでは母からの手紙を本人の肉声で紹介。“苦労は力に、悲しみは優しさに…”どんな時も息子のことを思い、愛し続けた人からの気持ちのこもったメッセージに、渋谷が今だからこそ思うこととは…。（modelpress編集部）
