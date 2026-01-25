楽にキマる最強ヘア！？【40・50代のイメチェン】に「レイヤーボブ」猛プーーッシュ！！

なんとなくボブスタイルを続けている大人女性におすすめしたいのが「レイヤーボブ」。長さを大きく変えなくても印象をアップデートしやすく、毛流れや立体感が生まれることで、無理なく今っぽさを取り入れられるのが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、扱いやすさとシャレ感を両立した、大人向けのレイヤーボブをご紹介します。

ラフさが映える、グレージュのレイヤーボブ

まろやかなグレージュカラーのボブに、レイヤーを効かせたスタイル。トップは筋感を意識しながらふんわりと動かし、ベースはくるんと外へ流れるラインに整えています。毛先を削ぎ過ぎていないため、ラフなニュアンスが出やすく、髪のクセも活かしやすそう。きっちり作り込まなくても雰囲気が出る点が、大人のこなれ感につながっています。

オリーブアッシュの長めボブレイヤー

ミディアム寄りの長さを出したボブにレイヤーを入れたスタイル。暗めトーンでも、オリーブアッシュの色味が自然な透明感を引き立て、重く見えないよう工夫されています。トップは毛束感を意識しながら内側へ流し、レイヤーの重なりで動きをプラス。ベースは厚みを削ぎ過ぎず、面を活かして外ハネにすることで、落ち着きのある中にも軽やかさが感じられます。

艶感が引き立つ、ぷつっとボブレイヤー

透明感のあるブラウンカラーが映える、ワンレン風のぷつっとボブレイヤー。つるんとした質感を保ちながらも、さりげなくレイヤーを入れることで自然なくびれを作っています。毛先はほんのり外へ流し、シンプルながら奥行きのある仕上がりに。艶を重視したい人や、きれいめな印象を保ちたい人に向いたスタイルです。

結べる長さで楽しむレイヤーボブ

結べる長さをキープしたボブに、レイヤーとグレージュのハイライトを組み合わせたスタイル。レイヤーによる束感と軽さを出しながらも、全体はひし形シルエットに。ランダムなワンカールを入れることで、ハイライトの陰影が際立ち奥行きもプラス。下ろしても結んでもこなれた雰囲気が出やすく、日常に取り入れやすいデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様、@bebeaki様、@osm1019様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里