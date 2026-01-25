キルステン・ワトソンさんがバッティング披露

米大リーグ・ドジャースはワールドシリーズ3連覇へ向けて今オフも積極的な補強を進めている。そんな中、本拠地で見事なバッティングを披露した女性レポーターに、ファンから「今すぐ契約を」などと称賛が寄せられている。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」でレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが自身のインスタグラムを更新。本拠地ドジャースタジアムでの打撃練習の様子を公開した。鋭いスイングで快音を響かせると、本人も周囲も歓声を上げた。

ワトソンさんは「野球を仕事にしているけど、ティーボール以来打っていない女の子」と記して動画を投稿。しかし、実際には見事なコンタクトを見せ「結局のところ、私は野球を知っているのよ」と冗談交じりに綴った。

これに、フォロワーから「もう十分見た。10年10億ドル（約1557億円）契約だ」と大谷翔平投手の契約を超える金額をジョークで提示。「契約書にサインする準備はできているわ」とワトソンさんも泣き笑い絵文字付きで返信している。他にも、「気に入った、ショウヘイって誰？」「今すぐ彼女に契約を」「ドジャースにはどれほどの助けが必要なんだよ」「春季キャンプのロースター入りだね」などと声が上がった。

ワトソンさんはコロンビア大時代に全米大学体育協会（NCAA）1部のバレーボール選手として活躍した元アスリート。「1部選手はやはり1部選手だ。素晴らしい」と運動能力を称える声も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）