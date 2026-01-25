「顧客の個人情報」を雑談のネタに…部長に報告したら「情報共有」だと正当化されドン引き！

モラルが崩壊している職場では、まともな人ほどダメージを食らう。京都府の50代女性（教育関係）は、かつて勤めていた職場での呆れた出来事について投稿を寄せた。

契約社員として入社して1年目、配属された部署は異様な雰囲気に包まれていたという。

「職場で業務に関係のない私語が多く、顧客の個人情報を雑談で話題にするなどが常態化していました」

そこは、あまりにもコンプライアンス意識がルーズな職場だった。（文：天音琴葉）

職場の私語が多いと言うと、部長「私は静かな方が仕事がしづらい」

意を決した女性は、年に一度の部長面談でこの現状を報告することにした。入社1年目という立場を考慮し、まずは部署の「和気藹々とした雰囲気」を魅力として認めた上で、慎重に伝えた。ところが、部長から返ってきたのは耳を疑う言葉だった。

「私語に関しては『私は静かな方が仕事がしづらい』、また個人情報に関しては『情報共有は必要である』という全く論点のずれた回答でした」

女性はこの回答を聞いた瞬間に、組織の限界を悟ったようだ。

「その回答で、この部署がいつまで経ってもパリっとしないのは、長のマネジメントの問題だと悟りました」

職場の風通しの良さと、情報の不適切な扱いは全く別物だ。ましてや顧客のプライバシーを雑談のネタにすることを「情報共有」と言い張る感覚は、真っ当ではない。女性が「この会社終わってるな」と感じたのは、ごく自然な反応だったと言えるだろう。