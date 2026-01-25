「冬のボーナス楽しみにしておけ」と上司に言われた40代男性、支給額「90万円」を見て落胆

ボーナスが出るのは嬉しいが、金額に納得できない人もいる。東京都の40代男性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収700万円）は、今年の冬ボーナスをめぐって、やり場のない憤りを抱えている。

男性は今年、見事に昇格試験に合格。上司からも「昇格したからボーナス楽しみにしておけ」と直々に声をかけられていたという。しかし、実際に支給された額面は昨年と同じ「90万円」だった。あまりの落差に、男性は本音をこぼしている。（文：長田コウ）

「会社規定が前期の金額テーブルになってしまい額面変わらずでがっかり」

「業務内容からしても妥当と思え、納得」

昇格しても即座に反映されるわけではなく、前期の評価期間に基づいたテーブルが適用されるという、なんとも世知辛いルールに阻まれてしまった形だ。男性はこのボーナスで「旅行と耐久消費財の買い替え」を予定しているそう。

一方で、自身の働きと報酬のバランスに納得し、堅実に使い道を考えている人もいる。鳥取県の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収650万円）は、ボーナスについてこう書いている。

「2024年冬91万、2025年冬98万円。支給率は変わらず、業績評価も過去2年同じ」

昨年と比べて着実にアップしている現状を男性はこう分析している。

「地方在住であり、周囲よりはもらっていると思われる。また、業務内容からしても妥当と思え、納得もできている」

納得感のある報酬は、心の余裕にもつながるのだろう。男性は、使い道について「姪の中学進学祝い（10万円を予定）」と「老後資金」などと書いていた。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU