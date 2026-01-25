「私はノンアル2杯、おつまみ1品」40歳男性と居酒屋デート、割り勘で「5000円」請求され納得いかない36歳女性に反響

最近は男女間でも割り勘が一般的になりつつあるが、あまりにも支払い額と内容が見合っていないと、モヤモヤしてしまうのが人間というものだろう。

ガールズちゃんねるに1月下旬、「男性の方が多く食べるのに割り勘にされるのは納得できますか？」というトピックが立てられた。

「合計1万円でしたが、一応半分の5000円渡したらすんなり受け取られました」

トピ主は36歳の女性。知人の紹介で知り合った40歳の男性との二度目のデートでの出来事に、今も納得がいかないようだ。（文：天音琴葉）

「相手はお酒を飲み、おつまみ5品」

一度目のランチは1500円ずつの割り勘だったという二人。問題は二度目の「洋食居酒屋」で起きた。

「相手はお酒を飲み、おつまみ5品頼み、私はノンアルコールカクテルを二杯いただき、おつまみ一品注文しました」

合計金額は1万円。トピ主は半分の5000円を「一応」渡したが、男性は「すんなり受け取られました」という。

しかし、トピ主が実際に飲食した分を計算すると実質1500円程度。つまり、相手の飲み食いした分を自分が肩代わりしたような形だ。

男性は連絡もマメで段取りもしてくれる「とても良い人そう」な人物。しかしトピ主はこの件が引っかかり、「正直私はモヤモヤがぬぐえません」「私はケチですか？」と問いかけた。

「40歳で独り身なのが頷ける」「女性とお付き合いなかったのかも」

すると、トピ主に対し「あなたはケチじゃない」と断言するコメントが相次ぐとともに、男性に対して「気が利かないorセコイ人だ」という批判が殺到している。

「相手がケチじゃない？私なら自分の方が多く食べてる時はどんぶり勘定で多めに出すけど」「そもそもお酒を飲む時点でたかる気満々です」

特に男性の年齢に対し、「40でそんな男性って、女性とお付き合いなかったのかもよ」「40歳で独り身なのが頷ける人だわ」と指摘するコメントも目立つ。

「割り勘なんてありえい」「割り勘いやだ」というコメントにも共感が多く集まっている。「旦那と交際してるとき食事に関して私が財布を出したことないな」とも書き込まれているように、デートで、ましてや結婚を意識した相手であれば、割り勘されたら次はなし、と見る女性は令和の時代でも少なくないのかもしれない。

一方でトピ主に対し、「自分から半額を渡してるからね 自分の注文した金額だけ渡す人もいるよ」という指摘や、「次は会計の時にいくら出せばいい？って聞いて」という冷静なアドバイスも。

ただ、圧倒的に多かったのは「そんな男と結婚は無理」という厳しい見解だった。男性が多く飲み食いした自覚がありながら、遠慮もなく半分受け取る姿勢に、多くの人が誠実さの欠如を感じ取ったのではないだろうか。

こうした小さな違和感は、付き合いが深まるにつれて大きなストレスに変わるもの。「付き合ったり結婚するとお金の価値観が合わないと揉める」と指摘されているように、モヤモヤを抱えたまま関係を続けるより、早い段階で価値観のズレに気づけたことを幸運と捉えるべきかもしれない。

