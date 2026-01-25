「銀行に千円しかない」2ヶ月でパチンコ90万負け、借金枠も使い切ったユーザーの嘆き　「本当にクソ台ばっか」と逆恨みも

ギャンブルというのは、基本的に胴元だけが儲かるものなんて言うが、パチンコの場合はその胴元も先細りで店を閉めることも珍しくない。系列店が山ほどある大手であればまだまだ存続も余裕かもしれないが、業界1位のマルハンなんかも旗艦店扱いしていた店舗を閉店させることもある。

それこそ1月、マルハンが習志野店を閉めたばかりだ。この習志野店、かなりの大型店舗だったのだが、僕も何度か足を運んで分かった。車にせよ電車にせよ、微妙にアクセスが悪い。

加えて近隣はベッドタウンになっていて、景観を損ねる感じも見受けられた。土地にそぐわない建物だった、ということなんだろう。大手のマルハンですらこういう決断をしなければならないのだ。言わんや、全国各地でホールを運営する企業も、大多数は経営状況は決してよくないだろう。生き残るには、ユーザーから絞ること。これしかない。（文：松本ミゾレ）

負けまくってホールの売り上げに貢献しまくった人の書き込み

先日、5ちゃんねるの「【検定通過】新機種総合スレ617【発表会】」というスレッドに、検定を通過した新台の噂でもなんでもない書き込みがあった。端的に言えば、ものすごい依存症の人が、ものすごい額を短時間で失った、という報告である。

「先月と今月で合わせて90万負けた 取り戻そうとしてスロットもパチンコも打って立ち回るけど負けまくって勝った日もあったけどそれじゃあ足りないからってまた次の日行って負ける 冬のボーナスもクレカのキャッシングも限度枠めいいっぱい使い切った もう銀行に千円だけしか入ってない 給料日までそれで暮らさなきゃいけない 本当にクソ台ばっか」

自分の思いを設置台にぶつけまくって勝手に爆死したのだろう。誰も打ってくれと頼んでいないのに立ち回って案の定ボロ負けしているんだから、可哀想とかいう話でもないよね。

しかし2ヶ月で90万の赤ってさすがに初めて知るレベルの大幅なマイナスだ。僕は20年以上パチンコ・パチスロに接してきたし、昔はもっと玉・メダル単価が高くて射幸性もおかしなことになっている台があって、借金する人や、負けた結果自殺する者もしばしば出ていた。

そんな時代であっても、2ヶ月90ってのは、少なくとも身の回りでは聞いたことがない。

それぐらいこの負けっぷりは常軌を逸している。この前も「年末年始は何もしなくても客が押し寄せるから、ホールにとっても稼ぎ時だ」という話をしたばかりだけど、それにしたってホールの稼ぎに貢献し過ぎでしょ……。NISAに半分でも入れておけば……。

今、パチンコホールで勝とうと思うなら運だけじゃもう無理よ

パチンコもパチスロも、勝つためにはスペックをしっかりと把握しておく必要がある。今は射幸性の高いラッキートリガーを搭載したパチンコ台が人気だが、あの仕様もぶっちゃけ遊技者の全員が全員、完璧に把握しているわけでもないだろう。

結構古くからパチンコに触れてきた僕ですら、たとえばチャージ当たりからのラッシュ当選率なんてすぐに主要機種ごとの正確な数字を言えたりもしないし。ラッシュ中の大当たりのラウンド振り分けもうろおぼえだし。

まあ、パチンコはもう打たないからそれでいいんだけど、問題なのは自分でお金入れて打ってる人の中にも、僕ぐらい数字があやふやなまま打ってる奴がいるってこと。そりゃ勝てんて。

運が良ければ勝てるのが賭博だけど、パチンコって運とかよりもスペックをちゃんと把握しているかどうかが長期的には勝率に響いて来る遊びだし。

たとえば1000円あたりの回転数も超大事。それなのに負け倒してる人って平気で非等価の店でボーダー以下の台を打つし。そういう生活を続けていると、絶対に負けます。これはもう間違いない。定説です。

パチスロもそうね。有利区間がいつどのタイミングで切れて、有利区間が切れたらどうい挙動になるのか、ちゃんと把握していないと押し引きが分からなくなってしまう。運もやっぱり大事だけど、パチスロのATは天井などを考慮して打てばある程度推定した予算内で突入はするんで、知識がやっぱり一番大事なのだ。

運頼みってのが一番カモられるんだよね。それこそ前項で引用した書き込みをした人みたいな最高のカモネギになってしまいかねないのだ。

まあ、この人の偉いところって12月と1月の収支を、これだけ負けててもちゃんと1円単位で記録していて、そのスクショをスレッドに貼っているという部分にある。ただ負けたわけでなく、怒りに震えながらアプリに入力を欠かさなかったわけだ。これは後で見返すと、ある程度冷静になれる材料になるはず……いや、でも冷静になれる人は年末年始で90もいかれないか。こういう人ってどう立ち回ればいいんだろうなぁ。