スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」として巨人の新人全選手を紹介する。第５回は、ドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝。開幕スタメンを狙いながら、将来的には４０歳現役を目指す。

はつらつとしたプレーとは異なり、皆川の口調は常に落ち着いていた。Ｇタウンで行われている新人合同自主トレに参加し「少し寒いですけど、元気を出していけている。キャンプにいい状態で入れるように」。即戦力外野手の仕上げも、いよいよ終盤だ。

野球をしていた７歳上、４歳上の兄の影響で、０歳ですでにグラウンドにいたという皆川。小学１年生から本格的に野球を始めた。家での会話の内容は野球ばかりで、「試合がある日は振り返り、練習だったらもう少しこうするべきとか、課題に対して向き合う会話が多かったです」。テレビで流れるのはプロ野球の試合。「こういう場で野球ができるといいね、と小学生の頃から話していました」。プロを志すのは自然な流れだった。

小学６年生の時、それまでの練習相手だった４歳上の兄が前橋育英に進学。入寮し実家を離れた。両親に相手を頼むと「まずは素振りから始めなさい。基礎をしっかりやった上で、実戦的なものをやりなさい」と伝えられ、１人で練習するようになった。「自立の意味も込めて言ってくれた。今は自主トレでも１人が好きで、黙々と努力したいタイプ。我慢強さ、負けず嫌いはそこから生まれたんじゃないかな」。大切にする原点はそこにあった。

チームプレーを学んだのは中学生の頃だった。エースだった中学３年時、ある試合で制球が利かなくなり、打たれてしまった。「もう代えてください」と監督に申し出て三塁手と交代したが、試合後にこう言われたという。「お前がエースなんだから、一番高いところで投げている以上は背中を守備に見せないといけない」。そこで気づいた。「まだまだ野球に熱くなれてないんだな、俺」。高校では主将に就任。常に先頭でチームを引っ張る姿勢はその試合がきっかけだった。

中大では最終戦でリーグ史上２５人目、同大学では巨人・亀井善行外野守備兼走塁コーチ以来となる通算１００安打を達成するなど勝負強さも光る。プロでの目標は「２０年間現役を続ける。４０歳までプレーできるような実績を残したい」。思い描く長い道のりの１年目から、レギュラーを狙いに行く。（臼井 恭香）

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。昨秋のリーグ戦は１１試合で打率４割４分７厘、９打点で首位打者。同リーグ通算９７試合出場、打率２割９分７厘、３本塁打、３７打点。遠投１２０メートルで、前橋育英時代には投手で１４７キロも計測。５０メートル６秒２。１８２センチ、８８キロ。右投左打。推定年俸１０００万円。背番号３９。