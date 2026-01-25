◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル、良）

第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３は２４日、小倉競馬場で行われ、ジョスランが中団外から差し切り、重賞初勝利。手綱を執ったクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は史上８人目のＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成した。０２年１２月７日の中京でのＪＲＡ初騎乗から９５１１戦目での到達となった。

思わず顔がほころんだ。ルメールはこん身の力で左ステッキを振り下ろし、末脚を伸ばすジョスランを鼓舞した。手に汗握る叩き合いを頭差でＶ。ウィナーズサークルでは馬上から満面の笑みを浮かべ、両腕でガッツポーズをつくった。「ベリーベリーハッピー。すごくうれしい。重賞をコンプリートできたので良かった」。表彰式では７人目の達成者である松山がプラカードを持って登場。喜びを分かちあった。

素質あふれる良血馬を完璧にエスコートした。２１年に有馬記念などＧ１・３勝を挙げ、年度代表馬に輝いたエフフォーリアの全妹。「絶対に重賞を勝つ馬だと思っていたし、勝てて良かった。牝馬にとっては大事ですから」と価値ある１勝をかみしめた。鹿戸調教師は「もともと楽しみな血統で期待されていたが、大きいところを取れなかった。もう１つ上を狙ってみたい」と宣言。名手と冬の小倉を彩った血統馬は、歩みを止めることなくＧ１の勲章を目指す。（山本 理貴）

◆ジョスラン 父エピファネイア、母ケイティーズハート（父ハーツクライ）。美浦・鹿戸雄一厩舎所属の牝４歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算６戦３勝。総獲得賞金は１億１１６万４０００円。重賞初勝利。馬主は吉田和美氏。