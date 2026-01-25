グラビアアイドルの新田妃奈（26）が24日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。大好評の金色ビキニ姿を投稿した。

「＃週刊spaさんの大人気ゴールドビキニ こんなに人気になると思ってなくて、バズってて、感動してます」と記し、布面積の少ないゴールドビキニ水着ショットをアップした。

「MySPAさんで、限定グラビア見れるので、ネットからゴールドグラビア見てみてねハート 川グラビア好評なので、今年も海と川たくさん行けるようにがんばる」とつづった。

ストーリーズでは「かわいい巻きだハート」と撮影の準備をする鏡の前で自撮りした白のランジェリー姿や、黒のランジェリーバックショットなどの投稿した。

ファンやフォロワーからも「最高ですね」「可愛いすぎ」「ナイスバディ」「たまらん」「セクシー」「きれいな川に現れた女神様」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。昨年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。