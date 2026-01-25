お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が24日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。プルデンシャル生命保険の担当者と現在、連絡が取れないと明かした。

同社は顧客との契約数は460万件以上に上る外資系保険大手で、100人を超える社員や元社員が、架空の投資話を持ちかけるなどして500人以上の顧客から総額約31億円もの金銭をだまし取るなどの不適切行為が発覚していた。

伊達が「プルデンシャル生命のお前の担当者、連絡取れないらしいじゃない」と切り出すと、富澤は「お前の担当者でもあるだろう!」と切り返し爆笑。伊達が「どこいったんだよ？」と投げかけると、富澤は「よく分からない。何、逃げたの？」と返答した。

伊達は「知らない」とした上で「一緒なんですよ。富澤と。今すごい騒いでるじゃない。ニュースでも。うちは大丈夫だろうなと思って担当者に電話してみたら『現在、使われておりません』だったわけ。あれ、おかしいなと。あれ、富澤も確かそうだったよなと思って。そしたら担当者一緒でしょ。今、誰もつながらない。大丈夫かな？」と投げかけた。

続けて「投資しませんかとか、お金貸して下さいとかは我々してないので。担当者がいなくなって」と補足し「連絡くださ〜い。大丈夫なら大丈夫って言って。びっくりです」と語った。さらに「ニュース見てたら、あ、渦中にいたんだ、俺たち」と言って爆笑した。