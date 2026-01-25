【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）

【映像】小倉がボール奪取→縦回転ミドル

日本の若きダイナモが、アジアの頂上決戦で伝説級の輝きを放った。U-23日本代表のMF小倉幸成（法政大）が、決勝の中国戦で自らボールを奪ってからのミドルシュートを含む2ゴールを記録。その圧倒的なパフォーマンスに称賛の声が相次いでいる。

1月25日のAFC U23アジアカップ決勝で日本は、ここまでの5試合を無失点で勝ち上がってきた“鉄壁”の中国と対戦。相手は5バックで自陣にブロックを敷く徹底した守備戦術を取ってきたが、日本の個の力がその堅守を上回った。

12分にMF大関友翔（川崎F）のゴールで先制して迎えた20分、スタジアムの空気を一変させるスーパープレーが生まれる。MF佐藤龍之介（FC東京）の上げたクロスはペナルティーエリア内で跳ね返されたが、こぼれ球をFWワン・ユードンがトラップした瞬間に小倉が身体を入れてボール奪取。そのまま前を向くと、すぐさま右足を振り抜く。強烈なシュートは縦回転もかかっており、ゴール左隅に突き刺さった。

レジェンドやA代表主力を想起したファンも

ボール奪取からフィニッシュまでを一人で完結させた“理不尽”な一撃に、日本のサッカーファンも騒然。ABEMAのコメント欄やSNSでは「スーパーだ」「いやー！えぐい！」「ゴラッソきたーー」と驚きの声が殺到したほか、フィジカルの強さと推進力を見せつけたプレーに「そのボール奪取からのミドルは中田英寿を彷彿」「小笠原満男やん」「ディフレクションを完全に身体入れてそのままミドルとは…これ、遠藤航Ver.2.0じゃね？」「佐野海舟みたい」と、レジェンドや現A代表主力を重ね合わせるファンも続出した。

さらに、中国守備陣を個の力でこじ開けた姿に、「自分で決め切るのか」「バケモンやん」「今まで無失点とかあり得んわ」「流石に中国が可哀想になる」「日本の未来」「これ卒業前にプロ入りするやろ」と脱帽するコメントも多く見られた。

後半に入っても小倉の勢いは止まらない。3−0で迎えた76分には、こぼれ球に反応してダイレクトシュートを叩き込み、この日2点目をマークして勝負あり。試合は4−0で日本が快勝し、大会連覇を達成した。攻守に圧倒的な存在感を放った小倉が、その立役者の1人となったのは間違いない。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

