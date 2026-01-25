渋谷すばる、独立後7年分の想いを初告白「生きてるな」と実感 “盟友”横山裕への想いを告白
歌手・俳優の渋谷すばるが、25日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00〜後10：30）に出演。事務所独立から７年、さまざまな経験を経て変化した音楽活動への思いや、変わらないライブへの熱意を告白する。
【番組カット】憂いも漂わせ…美しい渋谷すばるの立ち姿
15歳で芸能界入りを果たした渋谷は、7年前に37歳で独立。番組のインタビューに答えたマネージャーは、そばで見守り続けてきたからこそ知る、独立後の渋谷の苦労を語る。そして、独立当初は考えられなかったという仕事の幅を見せるようになった渋谷を「丸くなった」と表現したマネージャーに対し、渋谷は周囲が自身に抱いていた印象への“本音”を明かす。
独立後にカメラマンと2人で東南アジアを巡るバックパッカーの旅に出かけたという渋谷。ゴールを決めない楽曲作りの旅のなかで、音楽活動に対する意識の変化があったのだという。「やってる本人が楽しむ」ことを一番大事にするようになった渋谷が、“ライブ”で解放する本来の自分と、「生きてるな」と実感するエネルギーのぶつかり合いの現場に、自身もステージに立つMCの山崎育三郎は共感する。さらに、昨年話題となったSUPER EIGHT・横山裕との対バンライブの経緯も告白。盟友への思いを明かす。
番組では、テレビ初登場だという渋谷の母がインタビューに答え、幼少期から現在までの息子の様子を告白。“とにかく目立ちたがり”だったという性格や、スターの片鱗をうかがわせていた“最初のステージ”の思い出を紹介する。さらに、自身のすすめで息子を芸能界入りさせた背景や、本名である“すばる”という名前に込めた思いを聞かされた渋谷は、驚きの声をあげる。
渋谷が独立を決意した際の心境も明かした母。息子の決断に当初は否定的な思いもあったというが、自身が作った道の先で、息子が新たな一歩を踏み出す決意を固めたことを黙って応援することにした。そして最後に、スタジオでは母からの手紙を本人の肉声で紹介。“苦労は力に、悲しみは優しさに”どんな時も息子のことを思い、愛し続けた人からの気持ちのこもったメッセージに、渋谷が今だからこそ思うことを語る。
