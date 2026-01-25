ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。 国民民主党公認の新人で衆院選（1月27日公示、2月8日投開票）大阪7区から立候補予定の今井優里氏（25）にエールを送った。

今井氏は大阪府出身で、京大医学部人間健康科学科を卒業。大学在学時からモデルとしても活動し、堀江氏が出演するNewsPicks「HORIE ONE」には進行役で出演していた。

堀江氏は今井氏が23日にポストした意気込み投稿を引用し「頑張れー！」とエールを送った。そのエールに対し一般ユーザーから「見た目で応援してませんよぉねぇ？ 自分も、応援します」とのコメントがあった。

堀江氏は「私の番組のアシスタントをしてもらってて、大物政治家のゲストにも物怖じせずきちんとした質問や受け応えをされているので、良い政治家になると思いますよ」と再びエールを送り、「HORIE ONE」で共演した画像を公開。そこには「政治家に向いてる」とのコメントがあった。

今井氏は23日に自身のXで「はじめまして。大阪7区から立候補を予定している、今井ゆうりと申します」と前置きした上で、写真を公開。続けて「【負担の世代から、挑戦の世代へ】これは、今回の選挙に向けて、私が大切にしたいと決めた言葉です」と長文で意気込みをつづっていた。

大阪7区には、自民党の渡嘉敷奈緒美氏（63）、日本維新の会の奥下剛光氏（50＝現職）らが立候補予定。