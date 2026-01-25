“前代未聞”拘置所内で人質立てこもり事件 『パンチドランク・ウーマン』第3話あらすじ
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）の第3話が、きょう25日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】人質になった怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
第2話では、拘置所内で発生した重要なデータが入ったタブレット端末の盗難事件が描かれた。一方、教団・廻の光の元教祖で死刑囚・鎧塚弘泰（河内大和）の単独室に教典が差し入れられ、ページの間に挟まれたメモから、裏で何かが動き始めていることが浮かび上がる。
不穏な空気が蔓延していく第3話では、氷川拘置所内で起こる人質立てこもり事件が描かれる。
こずえは、父親殺しの容疑で収容されてきた怜治の「俺は親父を殺してない」という言葉に心を乱される。「ここから逃がしてくれ。やったのは俺じゃない」と無実を主張する怜治。もしそれが本当なら、なぜ弁護士にはっきり伝えないのか。こずえの追及に、怜治は「言えない」の一点張り。犯行に使われたナイフからは怜治の指紋が検出され、現場での目撃情報もある。無実の可能性は極めて低いが、なぜか怜治の言葉がこずえの頭から離れない。
そんな中、怜治は、脱獄を企てる死刑囚・鎧塚の信者・沼田貴史（久保田悠来）と西城直哉（小久保寿人）に接近。「自分も仲間に入れろ」と共闘を持ちかける。
その直後、拘置所内で立てこもり事件が発生し、こずえと怜治が人質に。こずえの命と引き換えに裁判のやり直しを要求する男・三津橋宏行（堀内健）の目的とは。
【場面写真】人質になった怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
不穏な空気が蔓延していく第3話では、氷川拘置所内で起こる人質立てこもり事件が描かれる。
こずえは、父親殺しの容疑で収容されてきた怜治の「俺は親父を殺してない」という言葉に心を乱される。「ここから逃がしてくれ。やったのは俺じゃない」と無実を主張する怜治。もしそれが本当なら、なぜ弁護士にはっきり伝えないのか。こずえの追及に、怜治は「言えない」の一点張り。犯行に使われたナイフからは怜治の指紋が検出され、現場での目撃情報もある。無実の可能性は極めて低いが、なぜか怜治の言葉がこずえの頭から離れない。
そんな中、怜治は、脱獄を企てる死刑囚・鎧塚の信者・沼田貴史（久保田悠来）と西城直哉（小久保寿人）に接近。「自分も仲間に入れろ」と共闘を持ちかける。
その直後、拘置所内で立てこもり事件が発生し、こずえと怜治が人質に。こずえの命と引き換えに裁判のやり直しを要求する男・三津橋宏行（堀内健）の目的とは。