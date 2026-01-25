「日本の将来は安泰だな」明らかだった力の差　中国を4−0粉砕のアジア連覇に歓喜の声「完勝だった」【U23アジア杯】

決勝で中国を4−0撃破。日本代表が完勝で優勝を飾った(C)Getty Images

若き日本代表がアジアの頂点に立った。

現地時間1月24日にサウジアラビアのジッダで行われた「AFC U23アジアカップ」の決勝で、U-23日本代表は4−0でU-23中国代表に勝利。準決勝まで“480分間”無失点という堅守を打ち砕き、高らかに凱歌を挙げた。

【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中国を打ち崩した決勝の「4ゴール」をまとめてみる

日本は序盤から攻勢に出た。サイドを起点に圧力をかけて中国を押し込むと、12分に大関友が先制。さらに20分には、小倉幸成がミドルを突き刺して点差を広げる。前半終了間際に小倉が不可解な警告を受けたが、危なげなくリードを保って45分を折り返した。

後半に入っても日本は攻撃の手を緩めない。59分にはハンドで得たPKを佐藤龍之介が沈めて3−0。さらに、75分に小倉がこの日2点目を決めて試合の行方を決定付けた。終盤は中国の荒れたプレーが増えてヒヤッとさせられたが、無事に怪我人は出さずに終了の笛を聞いた。