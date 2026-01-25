お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が24日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（深夜2・10）に出演。今までで一番炎上した出来事を明かした。

今回は「キャラに食い殺されるな!くぼたキャンペーン」と題して、周りから求められるキャラを演じるうちに本当の自分を見失ってしまった人たちを救う新企画が放送された。

「おデブになり切れないおデブアイドル」として、アイドルグループ「びっくえんじぇる」の生瀬むぎが登場。同グループの中では最軽量の77キロで、SNSでは「80キロ以下のおデブアイドルは舐めてる」といったアンチコメントがあったという。そのため、現在は80キロ超えを目指して食事の回数などを増やし「必死でデブキャラになっている」とした。

これに久保田は「叩かれたって2、3件でしょ?」と切り出すと、生瀬は「そんなことないです。コメント欄が一時期半分以上私に対するコメント。“辞めさせよう”みたいな。“辞めてくれ”みたいなのもあった」と訴えた。

だが、「それが小規模にしか聞こえない」と久保田。続けて「叩かれたとか、コメントで…こういう人いるんすよ。“炎上したわ”とか“コメントが結構荒れて…”とか」と大げさに言っていると指摘した。

そして「4万件燃えたことあんのか!お前!ねぇだろ!」と桁違いとなる自身の炎上を口にした。この数字に出演者からは「桁が違う」「説得力ハンパない」と大笑い。

また、劇団ひとりから「一番燃えたのって何ですか?」と聞くと「やっぱ上沼恵美子さんの時ですわ。あれは海外の山火事ぐらいずっと燃えてました」と振り返った。