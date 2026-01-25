西武の滝澤夏央内野手（22）が、5年目を迎える今季の定位置奪取を誓った。群馬県前橋市で行っている自主トレでは3年連続で尊敬する源田壮亮とともに汗を流し、守備力に定評がある成長株は「全試合出場とチームの優勝に貢献」を誓った。

昨季は遊撃と二塁を中心に自己最多の125試合に出場したが、確固たる地位をつかんだとはいえない。滝沢も「どこか一つのポジションで出続けたい気持ちは強いけど、まだそんな選手ではない。そこまでの結果も出せていない」と認める。

今季もライバルは強力だ。遊撃は名手の源田が健在で、日本ハムから加入した石井一成は二塁での勝負を明言。昨季は三塁を守った外崎修汰も二塁再転向を直訴している。いずれもベテランで実績豊富だが、滝澤も打撃面の向上で対抗する覚悟だ。

昨季は打率2割3分4厘。規定打席にわずかに届かずに「本当に悔しかった」と語る。今オフは「フィジカル強化」をテーマにウエートトレーニングに注力。瞬発系のメニューも重視し、武器のスピードを落とさずに2キロの体重増に成功した。

2・1キャンプインを目前にして、滝澤は「みんながライバル。昨季の結果は忘れて、また一からアピールしたい」と強調した。源田からは技術や感覚を「言語化」する重要性を学んだ。攻守でスケールアップして、激しい競争を制する。（上岡真里江）