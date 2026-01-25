椅子に座ったまま心臓に負担の少ない運動に取り組む参加者ら＝２２日、栄スポーツセンター

大病後の心身の健康を適度な運動で維持することを目的とした「心臓リハビリ教室」が２２日、横浜市栄区の栄スポーツセンターで開かれた。心臓への負担が少なく、自宅でも取り組むことができる筋力トレーニングなどを参加者が体験した。

心臓病では、再発を防止するため適度な運動習慣が重要とされる。身近な場所で実践し、心臓機能の回復と快適な社会生活につなげてもらおうと、教室は市が企画。対象を心臓病罹患（りかん）者に限定せず開催した。

プログラムは医療従事者が監修。講師役の市スポーツ協会の職員は「無理をせず、ややきついくらいの強度で」と助言を送り、集まった７人が座ったまま下半身を鍛えられるストレッチや曲に合わせて足を動かす運動に取り組んだ。

昨年、心疾患で入院した大里豊彦さん（７１）は「家でも簡単にできるので続けたい」と意欲的に語った。心臓の難病などで十数回の手術を経験した潮田三恵子さん（７５）は「心臓の負担を考えて階段を上らないようにしていたが、無理をしない範囲で足を鍛える方法を学べた」と話した。

教室は３月１７日まで、各区で計１７回開催。詳細は市ホームページで。