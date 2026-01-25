西山茉希の15分で作ったとは思えない“時短キャンプ飯”に一同驚き！料理研究家も大絶賛の絶品鍋も

本日1月25日（日）、料理自慢や食通芸能人が「キャンプ飯」をテーマに真剣な料理対決を行う番組『坂上忍のキャンプ飯バトル！』が放送される。

今回はキャンプ飯の達人・あばれる君と、モデルとして活躍しながら二児の母として実践的な豪快料理が得意な西山茉希が、キャンプ飯をテーマに激突する。

対決の判定は、MC坂上忍と、レシピ本を多数出版し、SNS総フォロワー数150万人超のおうち料理研究家・みきママが務める。

今回は、千葉県富津市を舞台に旬な食材を使ったキャンプ飯バトル。

二児の父でもあるあばれる君の“パパ目線”の豪快キャンプ飯VS“ママ”として毎日料理を作る西山のレシピ。家庭でもキャンプでも即マネしたくなるアイデアが満載で、「これは参考になる！」と、唸ること間違いなしの料理の数々に注目だ。

さらに、房総半島で食べたい絶品スイーツも登場。はたして料理対決の判定はいかに？

◆15分勝負の時短キャンプ飯ランチ対決！

自身のYouTubeでも腕前を披露する西山は、「娘から初めて仕事に対してアドバイスがきた」と明かし、娘からのエールを胸に「今日は負けて帰るわけにはいかない」と、あばれる君に宣戦布告。

その実力は、みきママも「めっちゃ上手なんですよ！」と太鼓判を押すほどで、対決前から期待が高まる。

今回、対決の舞台となるのは千葉県富津市にある「グランドーム千葉富津」。関東エリア最大級、全部で20棟のタイプが異なるグランピング棟が並ぶ宿泊施設だ。飲み放題のドリンクエリアや駄菓子選び放題など、嬉しい特典が満載で一同テンションMAXに。

最高なロケーションで繰り広げられる最初の対決は、「サクッと時短！キャンプ飯ランチ対決！」。15分で作る時短キャンプ飯に注目だ。

西山はホットサンドで肉厚本格ハンバーガーを披露。時短とは思えない本格的な逸品に一同驚き。さらに、西山おすすめのホットワインも登場し、あばれる君が「食前酒はずるいですよ」とツッコむなど、和気あいあいしながらも火花散る対決に。

対するあばれる君は「15分なんか長くて時間余りそう」と自信満々に言うほどの時短パパメシを披露。ところが「忘れてた…」とまさかの失態で大慌て。

しかし完成した料理にみきママは「めちゃくちゃおいしい！」「なんで？すごく適当に作ってましたよね？」と、“あばれるマジック”に完全に魅了される。はたしてどちらに軍配が上がるのか？

◆最終対決はあったか鍋！

最後の対決は、「房総半島の旬な食材であったか鍋対決」。

新潟出身の西山は、幼少期から親しんできた海の幸をふんだんに使った絶品鍋を披露。実践的な“ママ目線”の料理テクニックにみきママが大絶賛する。

さらに、西山オリジナルの味付けにあばれる君が「過去最強かもしれない」と絶品鍋に絶句。

締めのリゾットでは思わず坂上の笑いが込み上げ、「贅沢リゾットだ」と悶絶する。西山自身も「こんなに緊張する番組だと思わなかった」と本音を漏らす緊張感溢れる戦いに。

一方のあばれる君は、地元の冬野菜をたっぷりと使った斬新な鍋を披露。坂上は「これぞあばれる料理」とコメントする。

さらに、前日から仕込んでおいた手打ちパスタを投入し、想像を超える締めパスタへと進化。坂上も満面の笑みで「これはちょっとやられたかも」と脱帽し、「麺おいしい…」とみきママも魅了される。

締めのリゾット、締めパスタ…両者譲らない接戦に、判定はまさかの展開に。忖度なし、次回の出演権を懸けた本気対決の結果はいかに？