ビジャレアルvsR・マドリー スタメン発表
[1.24 ラ・リーガ第21節](ラ・セラミカ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 8 フアン・フォイス
DF 12 レナト・ベイガ
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
DF 26 パウ・ナバロ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 18 パプ・ゲイェ
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 7 ジェラール・モレノ
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 25 アルナウ・テナス
DF 4 ラファ・マリン
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 16 トーマス・パーティ
MF 37 Carlos Maciá
FW 19 ニコラ・ペペ
FW 21 タニ・オルワセイ
FW 22 アジョセ・ペレス
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 27 Diego Aguado
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
アルバロ アルベロア コカ
データ提供:Opta
