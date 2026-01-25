[1.24 ラ・リーガ第21節](ラ・セラミカ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ビジャレアル]

先発

GK 1 ルイス・ジュニオール

DF 8 フアン・フォイス

DF 12 レナト・ベイガ

DF 24 アルフォンソ・ペドラサ

DF 26 パウ・ナバロ

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 18 パプ・ゲイェ

MF 20 アルベルト・モレイロ

FW 7 ジェラール・モレノ

FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ

控え

GK 25 アルナウ・テナス

DF 4 ラファ・マリン

DF 23 セルジ・カルドナ

MF 16 トーマス・パーティ

MF 37 Carlos Maciá

FW 19 ニコラ・ペペ

FW 21 タニ・オルワセイ

FW 22 アジョセ・ペレス

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 27 Diego Aguado

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 28 Cestero

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

アルバロ アルベロア コカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります