◇卓球 全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日 東京体育館）

男女の準々決勝が行われ、女子は4連覇を目指す早田ひな（25＝日本生命）が佐藤瞳（28＝日本ペイント）を4―0で下して4強入りを果たした。2年連続準優勝の張本美和（17＝木下グループ）らもベスト4に進出。男子は昨年覇者の松島輝空（18＝木下グループ）が吉村真晴（32＝SCOグループ）を4―1で退けた。張本智和（22＝トヨタ自動車）も勝利。両者は25日の準決勝で対戦する。

4連覇が懸かる早田に死角は見当たらない。6回戦で平野美宇（木下グループ）に勝ったカットマンの佐藤に対して、戦況を見極めながらボールを繰り出して圧倒。第1ゲームを11―7で制すると、そのままストレート勝ちで押し切った。危なげない試合運びを見せ「練習したことを発揮できた。凄く自分の強さを感じた試合だった」と自画自賛した。

24年のパリ五輪で左腕を負傷。その痛みを抱えたまま臨んだ前回大会の優勝は「奇跡」と振り返る。現在は患部の状態も回復し、満足に練習も積めるようになった。「今まではうまさで勝っていたけど、今年はより攻撃力を交ぜて試合をしたい」。同学年の平野や伊藤美誠（スターツ）が16強で敗退する中、今なおトップを走る。

この勝利で伊藤に並ぶ全日本のシングルス通算50勝に到達。保原キヨ、星野美香（5連覇）、小山ちれ（6連覇）以来となる史上4人目の4連覇へあと2勝とした。準決勝では木原美悠（トップ名古屋）と対戦する。