楽天から海外FA権を行使して巨人に移籍した則本昂大投手（35）が24日、川崎市のジャイアンツ球場で初練習を行った。楽天時代のチームメートだった田中将と遭遇し「迷子になるでー」という先輩の言葉通り、施設に驚かされた。

「施設がめっちゃいいので、迷子になりそうです。まだまだふわふわした感じですけれど、野球が始まってしまえば、流れに身を任せるだけ」

早速、約1時間汗を流した。室内練習場でキャッチボール後にブルペン入り。立った捕手を相手に直球を19球投げ込んだ。「すでに7、8回入っている。（捕手を）座らせたのは3回くらい。ここ数年はある程度しっかりつくってからキャンプイン（している）。例年通り」と順調な調整ぶりをうかがわせた。

新天地では3年ぶりに先発としてスタートする。19日の入団会見後に阿部監督から「期待している。頑張ってくれ」と先発起用の方針を伝えられた。23年まで11年間、誇りを持って務めてきたポジション。リブート（再起動）のシーズンに向け「決まってからの短期間ではありますけれどランニング量は増やしてやれたかな」と先発仕様の調整を進める。

ロッカーでは坂本らにあいさつ。丸からは「ようこそ」と声をかけられた。田中将とは2年ぶりの共闘。「現役として終わりが近づいてきている。どう野球人生を締めくくるかという中で、田中さんと一緒にやれるのは凄く大きなこと」。心機一転。巨人・則本として第一歩を踏み出した。（青森 正宣）