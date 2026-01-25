◇ALSOK杯第75期王将戦7番勝負第2局第1日 （2026年1月24日 京都市・伏見稲荷大社）

将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第2局は24日、京都市の伏見稲荷大社で第1日を行い、先手の藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝が午後6時、57手目を封じて指し掛けた。開幕局を落とした藤井は積極的な指し回しを展開。挑戦者・永瀬拓矢九段（33）も好戦的に対応した。対局は25日の午前9時に再開する。

先手・藤井が有言実行の踏み込みだった。戦型は角換わり。永瀬の先勝で迎え、第1局に続く戦型選択となった。

37手目に▲6五歩（第1図）。4段目へ進出してきた永瀬の右銀に退去を促すと、43手目以降▲4七金、▲3七桂、▲4五歩。3手一組で右辺の攻撃態勢を整えた。

検分後の前日取材。「第1局は永瀬九段の攻めに強く返すことができなかった。より積極的に指したい」。第1局の後手番では受け身になるのは本来仕方ない。それを差し引いても、印象的な藤井の宣戦布告だった。

立会人の福崎文吾九段（66）は前日検分、前夜祭を共にし「千日手にはしないし、形勢不明なら突っ込む。我慢比べみたいな指し方はもうしないと感じました」。両者は藤井が三段時代から練習将棋を指す間柄。初のタイトル戦、22年度棋聖戦第1局は2度千日手指し直しの末に永瀬が勝利した。今回、藤井の32勝12敗で通算45局目を迎えた。

「2人で暗黙のルールをつくってきた。対局を経て、棋風が変わることはあります」

連想するのが、大山康晴十五世名人と中原誠十六世名人による72年度名人戦だという。振り飛車党の雄と居飛車党の雄の激突は、第5局まで大山の3勝2敗。土俵際へ追い込まれた中原が突如棋風を変え、第6局は三間飛車、第7局は中飛車と振り飛車を採用してうっちゃった。以来、中原の9連覇が始まる、時代の転換点になった。藤井と永瀬。令和の黄金対決も「ステージが変わった」とみる。

この日朝、いつもなら信玄袋にデジタル時計とウエットティッシュ、扇子、ハンカチを入れて対局室に入る藤井が全て手づかみだった。対局に集中するあまり、ホテルに信玄袋を忘れたのだろうか。攻めか守りか。手の広い藤井の封じ手に2日目の方針が示されそうだ。（筒崎 嘉一）