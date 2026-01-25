◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）

４敗の横綱・大の里が、２敗で単独首位だった新大関・安青錦を押し倒し、千秋楽で最大６人に優勝の可能性が残る大混戦を演出した。２場所連続制覇を狙う安青錦は３敗に後退。西前頭４枚目・熱海富士は関脇・霧島との３敗対決を浴びせ倒しで制し、安青錦と並んでトップに立った。賜杯争いは安青錦、熱海富士を１差で大の里、霧島、平幕の阿炎、欧勝海の４人が追いかける。

＊ ＊ ＊ ＊

熱海富士は明らかに進化している。霧島との３敗対決。立ち合いの鋭い踏み込みから前まわしを取ってブルドーザーのように前に出た。最後は大きな体を利用して浴びせ倒した。以前の熱海富士は胸から当たって上からまわしを取っていた。顎は上がり、胸は反って、腹を突き出した体勢では圧力は伝わらない。今場所は頭から低く当たる立ち合いもあった。霧島との一番でも胸で当たった後も顎を引いて前傾姿勢で下から押っ付けるようにしてまわしを取った。低い攻めが身に付けば鬼に金棒だと思っていた。大関を狙える立派な大型力士といえるだろう。

安青錦は大の里の右のど輪からの左のハズ押しで吹っ飛んでしまった。優勝の行方は６０％の確率で２人の決定戦になると思うが、安青錦が優勝しても、来場所の綱取りは規約通りの優勝か準優勝でも、相当に高いレベルの数字が求められると思う。負け方の印象も悪い。安青錦にとっては痛い黒星といえる。 （元大関・琴風、スポーツ報知評論家）