サッカーU23アジアカップ3位決定戦

サウジアラビアで行われているサッカーの「AFC U23 アジアカップ」は23日、3位決定戦が行われ、ベトナム代表がPK戦の末に韓国代表に勝った。ベトナム国内では、深夜でも勝利を祝うファンが後を絶たず。街中が大騒ぎになった様子を地元メディアが伝えた。

試合はベトナムが先制。2-1とリードする後半41分にFWグエン・ディン・バクが一発退場。数的不利となった。さらに、後半アディショナルタイムに失点。延長戦でも決着がつかず試合はPK戦にもつれ込んだ。韓国の7人目が失敗すると、ベトナムは全員が成功。PKスコア7-6で3位に輝いた。

ベトナムメディア「Vnエクスプレス」国際版は「U-23アジアカップで韓国をPK戦の末破り、ベトナムが3位になるとファンが通りに溢れだした」との見出しで記事を掲載。国内各地の様子を映した大量の写真とともにレポートした。

ホーチミン市では「試合終了のホイッスルの後、ファンが通りに溢れだした」そうで、赤いベトナムのユニホームを着た老若男女が歓喜した。路上では太鼓やラッパを吹いて笑顔を浮かべる人、国旗を振る人が大量発生。道路では何千もの人々がバイクでクラクションを鳴らしたという。地元のバソン橋は、そんな歓喜のバイクで埋め尽くされた。

首都のハノイ市でも、気温10℃ながら大量のファンが勝利を祝福。フライパンを叩いて喜ぶファンもいた。さらに、国内第3の都市ダナン市でも同様に、バイクを乗り回して多くの若者たちが国旗とともに快挙を祝っていた。いずれの都市でも、午前2時を過ぎても騒ぎは続いていたという。

ベトナムはグループステージで全勝し決勝トーナメントへ。準々決勝でアラブ首長国連邦に勝つも準決勝で中国に0-3で敗戦。3位決定戦に回っていた。



（THE ANSWER編集部）