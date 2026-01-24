¡ÚÚå¤È×ÂÀ±¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡ÛÉÔÆ°¼Ö¤«¤éÉü³è¤·¤¿¡ÈÇò¤¤×ÂÀ±¡É ¥Þ¥Ä¥À¡¦RX-7¡ÊFC3S¡Ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Û
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ØÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»£±Æ²ñ¾ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎA PIT ¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹Åì±À¡£¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ØMF¥´ー¥¹¥È¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¤·¤²¤Î½¨°ì»á¤Î¿·Ï¢ºÜÌ¡²è¡ØÚå¤È×ÂÀ±¡Ê¤¹¤Ð¤ë¤È¤¹¤Ð¤ë¡Ë¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÂè69²ó¥âー¥Ë¥ó¥°¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ö¼ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó50Âæ¤â¤Î¼ÖÎ¾¤È¥ªー¥Êー¤¬½¸¤Þ¤ë¸¶ºî°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï³Æ¼ÖÎ¾¤È¥ªー¥Êー¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ªー¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ªÌ¾Á°¡§¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯ÀÐ°æ¤µ¤ó
¼ÖÎ¾Ì¾¡§¥Þ¥Ä¥À¡¦RX-7
·¿¼°¡§FC3S
Ç¯¼°¡§1990Ç¯
½êÍÎò¡§6Ç¯
¼ç¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥ó¡§¥É¥é¥¤¥Ö
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹ÆÆâÍÆ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¤Î°¦¼Ö¤òÁª¤ó¤À¡ÖºÇÂç¤ÎÍýÍ³¡×¤Ï¡©
¡Ö²áµî¤ËRX-7¡ÊFD3S¡Ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÏRX-8¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸åÇÚ¤«¤éÉÔÆ°¤ÎFC¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ê¤éÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î1Ç¯¤Ï¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ¾¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï½¤Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÄ´»Ò¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤Î¹â¶¶ÎÃ²ð»ÅÍÍ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
°¦¼Ö¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÁö¹Ô¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤äÆü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥Ä¤Î¸Ï³é¤¬¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÃã¤ÊÁö¤ê¤ä¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ï¤»¤º¡¢ÂçÀÚ¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ½é¤Ë°¦¼Ö¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿ÍýÍ³¡¦¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡©
¡ÖÉÔÆ°¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥óÀìÌçÅ¹¡¦MAKERS RACING¤Î¥ê¥Ó¥ë¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤Ï·ÐÇ¯Îô²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢Â¤ä³°Áõ¤âº£¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦»ÅÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ñー¥Ä¤Ï¤³¤³¡ª
³°Áõ
¡Ö¥ê¥ä¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Ï½ãÀµ¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Ï¥Á¥ãー¥¸¥¹¥Ôー¥É¡£¥¯¥¹¥³¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ðー¥¹¥Æー¤ËRE±«µÜ¥¨¥¢¥í¥ß¥éー¤È¡¢¹â¶¶ÎÃ²ð»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆâÁõ
¡Ö¥Öー¥¹¥È¥áー¥¿ー¤ÏÂç¿¹¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏMOMO¤Ç¤¹¡×
¥¨¥ó¥¸¥ó´ØÏ¢
¡ÖMAKERS RACING¤Î¥ê¥Ó¥ë¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥Õ¥éー¤Ç¤¹¡×
Â¤Þ¤ï¤ê
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ýー¥Ä ¥¢¥é¥´¥¹¥¿¼Ö¹âÄ´¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥Û¥¤ー¥ë¡ÊÁ°¸å17¥¤¥ó¥Á¡¿¥Õ¥í¥ó¥È215¡¦¥ê¥ä235¡Ë¡£
¤È¤¯¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ï2WAYµ¡³£¼°LSD¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Êー½Ð¸ý¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëON¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë°ÂÄê¤¹¤ë¤·¡¢¥ê¥ä¤ò¤¹¤Ù¤é¤»¤¿»þ¤â¼ÖÂÎ¤òÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ê¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯°ÂÄê¤·¤Æ²ÃÂ®¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³ー¥Êー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¾Àþ¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥«¥¹¥¿¥à¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡©
¡Ö´°À®ÅÙ¤Ï95¡ó¤Ç¤¹¡£¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¥Þ¥Õ¥éー¤òÊÒÂ¦1ËÜ½Ð¤·¤Ë¤¹¤ì¤Ð´°àú¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÌ¡²è¡¡Úå¤È×ÂÀ±¡×ÅÐ¾ì¼Ö¼ï
2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢A PIT¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹Åì±À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè69²ó¥âー¥Ë¥ó¥°¥ßー¥Æ¥£¥ó¥° ¥Æー¥Þ : Ì¡²è ¡ÈÚå¤È×ÂÀ±¡É ÅÐ¾ì¼Ö¼ï¡×¤Ï¡¢Æ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥È¥è¥¿¡¦86¤ä¥¹¥Ð¥ë¡¦BRZ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ÖÎ¾¥ªー¥Êー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä«¸ÂÄê¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·ºî¡ØÚå¤È×ÂÀ±¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØMF¥´ー¥¹¥È¡Ù¤ä¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ö¼ï¤âÂçÀª½¸¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃÂê¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢µì¼Ö¤äÆÃÄê¼Ö¼ï¤Î¥ªー¥Êー¥º¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏA PIT¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹Åì±À¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
³«ºÅ¾ì½ê¡§A PIT AUTOBACS SHINONOME¡Ê¢©135-0062¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅì±À2-7-20¡Ë
¢¨º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÈÍ½Äê¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª