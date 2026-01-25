5試合が行われ、2連覇王者のBL東京が東京ベイを24―20で下して5勝1敗とした。昨季の決勝カードは一進一退のシーソーゲーム。最後はSOリッチー・モウンガ（31）が劇的な逆転トライを決め、接戦を制した。昨季準優勝の東京ベイは今季初黒星を喫した。埼玉は東京SGを31―30で下して唯一の開幕6連勝で単独首位に。三重は浦安を下して今季初白星を挙げた。

BL東京が王者の執念で白星をつかみ取った。5―3で迎えた前半ロスタイムには、ゴール前約30メートルでペナルティーを獲得するとショットではなくラインアウトを選択。狙い通りモールでトライを決め、SOモウンガのコンバージョンも決まって7点を追加した。4点差の勝利のため、結果としてこの判断が勝敗を分けたことに。ゲーム主将を務めたFB松永は「相手にシンビンが1枚出ている間にトライを取りたかったし、取れる自信もあった」と振り返った。

接戦の末に後半40分の逆転トライで勝利を決定づけたSOモウンガは「プラン通りの攻撃ができた」と自信に満ちた表情。開幕戦で埼玉に0―46の大敗を喫してからの5連勝で、王者が調子を上げてきた。